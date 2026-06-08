ISOLA DEL GRAN SASSO/ NUOVA GIUNTA COMUNALE, IL SINDACO ASSEGNA LE DELEGHE: ROMEO PANETTA È IL VICESINDACO

Definita la composizione della nuova giunta comunale con l'assegnazione delle deleghe ai quattro assessori chiamati ad affiancare il sindaco nell'azione amministrativa. Il ruolo di vicesindaco è stato affidato a Romeo Panetta, che seguirà le deleghe allo Sport e alle Politiche giovanili, con l'obiettivo di promuovere iniziative dedicate alle nuove generazioni e valorizzare l'attività sportiva sul territorio.

Ad Amelide Francia sono state assegnate le deleghe alle Politiche sociali, Istruzione, Pari opportunità, Politiche per la famiglia, Politiche per la disabilità, Associazionismo e Tutela del mondo animale. Un settore particolarmente ampio che comprende le principali attività rivolte al sostegno delle fasce più fragili della popolazione e alla promozione dell'inclusione sociale.

Nicola Di Marco si occuperà invece di Lavori pubblici, Urbanistica, Ricostruzione post sisma, Viabilità, Manutenzione e Difesa del territorio. Ambiti strategici per lo sviluppo e la sicurezza della comunità, con particolare attenzione agli interventi infrastrutturali e alla gestione del patrimonio pubblico.

A Lucrezia Fieni sono state affidate le deleghe al Bilancio, Tributi, Turismo, Commercio e Sanità. Compiti che spaziano dalla gestione economico-finanziaria dell'ente alle politiche di promozione del territorio e di sostegno alle attività produttive. Con la distribuzione delle deleghe prende ufficialmente il via l'attività della nuova squadra di governo, chiamata a tradurre in azioni concrete il programma amministrativo e a rispondere alle esigenze della cittadinanza. Il primo consiglio comunale si svolgerà il 10 giugno alle ore 18. Continua a creare imbarazzo le mancate dimissioni (alle ore 15 di oggi) di Emiliano D'Agostino (Noi Moderati) nonostante le sollecitazioni del primo cittadino. Si spera possa fare il passo indietro nelle prossime ore, almeno questo è l'auspicio di tutti.