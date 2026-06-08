ELEZIONI/ GIOVANNI LEGNINI E' IL NUOVO SINDACO DI CHIETI PER POCO PIU' DI MILLE VOTI

Giovanni Legnini è il nuovo sindaco di Chieti. L’ex commissario straordinario per la ricostruzione e già vicepresidente del Csm si è imposto nettamente al ballottaggio contro Cristiano Sicari, mantenendo fin dalle prime sezioni scrutinate un vantaggio attorno al 52% dei consensi. La città teatina ha così scelto il candidato del centrosinistra per guidare l'amministrazione comunale nei prossimi cinque anni con una distanza tra i due schieramenti di meno di mille voti. Un risultato che conferma e rafforza il consenso già ottenuto da Legnini al primo turno, quando aveva chiuso con il 47,21% delle preferenze contro il 27,47% raccolto da Sicari. Lo scrutinio ha evidenziato fin dall'inizio un orientamento chiaro dell'elettorato, con Legnini stabilmente avanti e mai realmente insidiato dal candidato del centrodestra. Un successo costruito senza apparentamenti formali tra i due turni, ma sostenuto da una larga coalizione composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e numerose liste civiche. Al termine della prima giornata di voto, domenica 7 giugno, l'affluenza si era fermata al 42,18%, in calo rispetto al 47,93% registrato alla stessa ora del primo turno e al 62,40% finale delle amministrative del 24 e 25 maggio. Legnini è sindaco per poco piu di mille voti.