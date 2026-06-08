ELEZIONI/ LEGNINI NUOVO SINDACO DI CHIETI, ECCO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

Con la proclamazione del sindaco Giovanni Legnini che avverrà nelle prossime ore prende forma anche il nuovo Consiglio comunale di Chieti. La maggioranza che sosterrà il primo cittadino può contare su una solida rappresentanza composta dagli eletti delle liste Legnini Sindaco, Partito Democratico, Polo Civico, Chieti Viva, Chieti per Chieti, Movimento 5 Stelle e AVS. Nei banchi della maggioranza siedono Luca Caratelli, Francesco Ricci, Marco Femminella, Marco Marino ed Elda Capriotti per Legnini Sindaco; Chiara Zappalorto, Stefano Rispoli, Diego Ferrara, Alessio Di Iorio e Aurora Bruno per il Partito Democratico; Manuel Pantalone, Silvia Di Pasquale e Massimiliano Milozzi per il Polo Civico; Rita Di Falco e Giampiero Riccardo per Chieti Viva; Luigi Febo e Anna Teresa Giammarino per Chieti per Chieti; Fabio Stella e Gabriella Ianiro per il Movimento 5 Stelle; Alberta Giannini per Alleanza Verdi e Sinistra.

All’opposizione trovano posto i consiglieri eletti nelle liste che hanno sostenuto gli altri candidati sindaco. Per Forza Italia entrano in Consiglio Mattia Di Paolo, Stefano (come indicato nella grafica), Renata D’Ettorre e Remo; per Fratelli d’Italia Giuseppe Giampietro, Carlo e Manuela Esposito; per la Lega Liberato Aceto e Anna Lisa. Il nuovo Consiglio comunale sarà chiamato nelle prossime settimane a insediarsi ufficialmente e ad avviare l’attività amministrativa della nuova consiliatura guidata dal sindaco Giovanni Legnini. L'unico dato positivo per il centrodestra è che Forza Italia è il primo partito della città.