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ELEZIONI CHIETI/ MARSILIO: “BUON LAVORO AL SINDACO LEGNINI, GRAZIE A CRISTIANO SICARI PER LA CORAGGIOSA PARTITA. CENTRODESTRA MEDITI SUL FATTO CHE LE DIVISIONI SONO L’ANTICAMERA DI UNA SICURA SCONFITTA”

PHOTO-2026-06-03-17-42-52.jpg"Gli elettori di Chieti hanno scelto Giovanni Legnini come sindaco della città: a lui va il mio augurio di buon lavoro e i complimenti per la vittoria riportata. Ho già lavorato diversi anni con lui quando era Commissario alla ricostruzione con rispetto e leale collaborazione istituzionale. Lo stesso rispetto e la stessa leale collaborazione che mi attendo nel prossimo futuro e che, da parte mia, garantisco come sempre fatto nei confronti di tutti i sindaci di tutte le città abruzzesi.
A Cristiano Sicari va il mio abbraccio affettuoso per la coraggiosa partita giocata. Una partita resa difficile da molteplici elementi: di fronte a un avversario di notevole esperienza, sostenuto da una coalizione unita e compatta, Sicari ha avuto scarso tempo a disposizione per proporre il suo progetto, con una coalizione divisa in tre parti (divisioni che perdurano dalla precedente tornata, determinando la vittoria al ballottaggio di una sinistra minoritaria in città) e una sentenza della Corte dei Conti sul dissesto del Comune arrivata a poche settimane dal voto e ampiamente strumentalizzata elettoralmente. Mi auguro che la lezione ricevuta produca una riflessione positiva nel centrodestra teatino e non solo. Fa sperare il clima di grande unità e sincero entusiasmo con cui Mario Colantonio e Alessandro Carbone hanno sostenuto Cristiano Sicari al ballottaggio. Purtroppo, quindici giorni non sono stati sufficienti a ricostruire nell’elettorato teatino la fiducia sufficiente a restituire al centrodestra la guida della città.
La vittoria della sinistra a Chieti, ottenuta solo al ballottaggio di misura e con un centrodestra indebolito dalle divisioni, non muta il risultato complessivo di questo turno di elezioni amministrative. La sinistra conserva a fatica una città che già governava, e che se avesse governato bene e in maniera convincente avrebbe rivinto al primo turno. Il centrodestra ha trionfato in tutti i comuni nei quali governava (con punte dell’80% in città importanti e popolose), strappando alla sinistra comuni grandi e piccoli, compresi alcuni con lunghe tradizioni di sinistra.
Il nostro impegno per Chieti non cambia. Continueremo a lavorare per il bene della città, come fatto in questi sette anni per le sue istituzioni culturali, per il risanamento idrogeologico, per il rilancio dell’area industriale e produttiva, per la crescita dell’offerta sanitaria. A proposito dell’ospedale, e dei 150 milioni di investimenti ‘contestati’ da Legnini in campagna elettorale come ‘privi di copertura’, nei prossimi due-tre anni sono certo che realizzeremo le opere programmate e presentate alla città e agli operatori, dimostrando la realtà e la concretezza di tali investimenti, e do sin da ora appuntamento al sindaco Legnini, che sarà vicino a me con la fascia tricolore a inaugurare i cantieri e le opere". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.