ELEZIONI CHIETI/ PRIMA INTERVISTA DI LEGNINI: “SARÒ IL SINDACO DI TUTTI, ORA UNA STAGIONE DI SPERANZA E RILANCIO PER CHIETI E AVVERTE MARSILIO”

Dalle polemiche elettorali alla collaborazione istituzionale. È questo il messaggio lanciato dal neo sindaco Giovanni Legnini nelle sue prime dichiarazioni dopo la vittoria alle elezioni comunali, con un passaggio dedicato anche al presidente della Regione Marco Marsilio. «Accetto volentieri il presidente Marsilio, al di là della sua verve polemica che avete ascoltato e di un linguaggio che ritengo poco consono a chi riveste una posizione di vertice», ha affermato Legnini, sottolineando però la volontà di instaurare da subito un rapporto istituzionale improntato alla correttezza. «Chi mi conosce sa benissimo che sono abituato a coltivare i rapporti istituzionali con fermezza e correttezza. Lo cercherò nei prossimi giorni, appena mi sarà possibile, per avviare il confronto sui molti temi che riguardano la nostra città». Il nuovo sindaco ha quindi elencato le principali questioni che richiederanno una stretta collaborazione tra Comune e Regione: dalla sanità al dissesto idrogeologico, passando per l’area industriale, il sostegno alle attività culturali, il teatro e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico cittadino. «Al di là delle polemiche elettorali sulla sanità, dobbiamo discutere di dissesto idrogeologico, dell’area industriale, del sostegno al teatro e al patrimonio culturale, di tutto ciò che afferisce alle competenze della Regione», ha spiegato. Parole che segnano l’avvio di una nuova fase amministrativa, nella quale Legnini punta a costruire un dialogo istituzionale con tutti i livelli di governo. «La mia preoccupazione è quella di governare bene la città, perché questo è ciò che i cittadini ci chiedono», ha concluso, ribadendo la volontà di essere il sindaco dell’intera comunità teatina e di lavorare per una stagione di rilancio e sviluppo.