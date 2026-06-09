TRANS ABRUZZESE SI TESSERA CON VANNACCI: «SPERO DI INCONTRARLO PRESTO»

Una scelta politica che non passa inosservata quella compiuta da Francesca Riccitelli, trentenne di Avezzano, che ha deciso di aderire a Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. La nuova iscritta rivendica apertamente la propria posizione sui temi dell'identità di genere, sottolineando di riconoscere esclusivamente l'esistenza dei sessi maschile e femminile. "Per lo Stato sono una donna, ma dal punto di vista biologico resto maschio e credo che il sesso di nascita non possa essere modificato", afferma Riccitelli, intervenendo su uno dei temi che più hanno alimentato il dibattito attorno alla figura di Vannacci. La trentenne prende inoltre le difese del generale rispetto alle polemiche che negli ultimi anni hanno accompagnato alcune sue dichiarazioni. A suo giudizio, quando Vannacci definisce omosessualità e transessualità come "eccezioni", non intende attribuire un significato offensivo o discriminatorio al termine. Riccitelli racconta di aver sempre guardato con interesse all'area del centrodestra e in particolare a Fratelli d'Italia, precisando però che quella appena sottoscritta rappresenta la sua prima tessera di partito. Tra i temi che considera prioritari figura il controllo dell'immigrazione. "Ritengo necessario un monitoraggio rigoroso dei flussi migratori - spiega - anche perché alcune culture molto distanti dalla nostra non mostrano la stessa apertura nei confronti dell’omosessualità". La trentenne auspica di poter incontrare presto il leader del movimento per confrontarsi direttamente con lui sulle principali questioni politiche e sociali.