VIDEO-FOTO/ PIAZZA SANT’ANNA, TRE FINANZIAMENTI PER OLTRE 3,4 MILIONI: AL VIA IL PIANO PER RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO

Un investimento complessivo di oltre 3,4 milioni di euro per restituire alla città uno dei suoi luoghi più significativi dal punto di vista storico e archeologico. Sono stati presentati all’Ipogeo gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione dell’area archeologica di piazza Sant’Anna, attualmente in corso di attuazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province dell’Aquila e Teramo, in collaborazione con il Comune di Teramo e con il contributo della Fondazione Tercas.

L’iniziativa punta non soltanto alla tutela del patrimonio archeologico della città, ma anche a una maggiore fruizione pubblica dell’area, attraverso interventi che consentiranno una migliore integrazione tra il sito e il tessuto urbano circostante.

IL SITO DI SANTA MARIA APRUTIENSIS

L’area archeologica di piazza Sant’Anna custodisce i resti di una domus romana risalente al periodo compreso tra la tarda età repubblicana e il primo Impero, oltre alle testimonianze dell’antica Cattedrale di Santa Maria Aprutiensis.

La domus si sviluppa attorno a un quadriportico interno, probabilmente il peristilio, con una vasca in muratura rivestita da cocciopesto e fondo in opus spicatum. Gli ambienti conservano pavimentazioni in battuto cementizio decorate con tessere nere e bianche e tracce di intonaci dipinti.

L’antica cattedrale, invece, presentava una struttura basilicale a tre navate con abside centrale. L’edificio fu distrutto durante l’assedio normanno del XII secolo, mentre il primo impianto sarebbe riconducibile all’alto Medioevo, con successive ristrutturazioni tra il IX e il X secolo.

PRIMO INTERVENTO: RESTAURO DELLA DOMUS E DELLA CATTEDRALE

Il primo finanziamento, pari a 458 mila euro, rientra nella Programmazione Straordinaria prevista dalla Legge 190 del 2014 per le annualità 2022-2024.

Le risorse sono destinate al restauro delle strutture archeologiche e degli apparati decorativi della domus romana e dell’antica cattedrale. La progettazione esecutiva è già stata completata e i lavori sono in fase di affidamento.

Grazie a questo finanziamento è stato inoltre possibile effettuare un rilievo aggiornato mediante laser scanner e avviare la realizzazione di una ricostruzione tridimensionale dell’intero complesso, che consentirà ai visitatori una comprensione più immediata e completa dell’area archeologica.

IL PROGETTO PIÙ IMPORTANTE: 2,7 MILIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE

L’intervento economicamente più rilevante è quello finanziato attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, che mette a disposizione 2 milioni e 700 mila euro.

Il progetto nasce da uno studio di fattibilità commissionato nel 2021 dalla Fondazione Tercas e sviluppato grazie al confronto tra Soprintendenza, Comune e Fondazione.

L’obiettivo principale è la riqualificazione della copertura del sito archeologico. Sono già state completate le attività di rilievo e diagnostica e redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica, mentre è in corso la progettazione esecutiva.

L’intervento prevede una verifica strutturale e sismica della copertura esistente e introdurrà importanti novità per la fruizione pubblica dell’area. In particolare, sarà possibile percorrere parte della struttura sovrastante e, grazie all’arretramento delle vetrate, saranno creati nuovi punti di osservazione che permetteranno una visuale più ampia del sito anche dalla piazza, favorendo una maggiore permeabilità tra lo spazio urbano e l’area archeologica.

TERZO LOTTO: ALTRI 250 MILA EURO PER COMPLETARE I RESTAURI

A completare il quadro degli investimenti c’è un terzo finanziamento di 250 mila euro, inserito nella Programmazione ordinaria triennale 2026-2028.

Le somme saranno utilizzate per completare gli interventi di restauro conservativo e valorizzazione dell’area archeologica. La progettazione è già conclusa e nei prossimi mesi si procederà all’affidamento dei lavori, compatibilmente con il cronoprogramma delle altre opere in corso.

IL SOPRINTENDENTE: “RESTITUIAMO UNO SPAZIO ALLA CITTÀ”

«Gli interventi di restauro e valorizzazione in corso di attuazione sull’area archeologica di Piazza Sant’Anna – ha dichiarato il soprintendente Massimo Sericola – sono il frutto di un percorso avviato da alcuni anni e mirano non solo a garantire la conservazione del sito e la sua fruizione, ma anche a restituire uno spazio urbano alla comunità cittadina».

D’ALBERTO: “UN PATRIMONIO DA RESTITUIRE ALLA PIENA FRUIZIONE”

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, che ha evidenziato il lavoro svolto negli ultimi anni in sinergia con la Soprintendenza e le altre istituzioni del territorio.

Il primo cittadino ha sottolineato come gli interventi su piazza Sant’Anna rappresentino un tassello strategico nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino, ricordando inoltre che nei prossimi giorni saranno pubblicati sul sito della Soprintendenza gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica relativi alla riqualificazione della copertura.

La documentazione sarà accessibile anche attraverso un link sul portale del Comune e consentirà ai cittadini di formulare osservazioni e suggerimenti utili per la successiva fase di progettazione esecutiva.

PRESENTAZIONE PUBBLICA ALLA CITTÀ

L’incontro all’Ipogeo è stato definito dall’amministrazione comunale un primo passaggio di presentazione del progetto. Seguirà infatti una presentazione ufficiale aperta alla città, con il coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno contribuito al raggiungimento del risultato.

Alla conferenza hanno partecipato anche il responsabile unico del procedimento Valerio Piovanello, la funzionaria architetta Carla Pancaldi, la responsabile del primo e terzo intervento Gilda Assenti, il progettista del piano finanziato con il Fondo di Sviluppo e Coesione Stefano Podestà e gli assessori comunali Marco Di Marcantonio e Stefania Di Padova.

Con oltre 3,4 milioni di euro già finanziati e una serie di interventi in fase avanzata di progettazione o affidamento, il sito archeologico di Santa Maria Aprutiensis si prepara così a una nuova stagione di recupero e valorizzazione, destinata a rafforzarne il ruolo di punto di riferimento culturale e turistico per l’intera città di Teramo.