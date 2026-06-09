TORANO NUOVO, CHIUDE LA SCUOLA DELL’INFANZIA PER MOTIVI DI SICUREZZA

La sindaca di Torano Nuovo Anna Ciammariconi ha firmato oggi l’ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 9 giugno 2026 con cui viene disposta la chiusura della Scuola dell’Infanzia del paese. Il provvedimento è stato adottato a seguito della trasmissione e della notifica, avvenute nella stessa giornata, del voto n. 653 espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo dell’Aquila del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna. L’amministrazione comunale ha spiegato che la decisione è stata assunta esclusivamente per garantire la sicurezza di bambini, insegnanti e personale scolastico. «Si tratta di una scelta compiuta con senso di responsabilità e nell’esclusivo interesse della tutela dell’incolumità pubblica e privata», ha dichiarato la sindaca. Pur riconoscendo i disagi che la chiusura comporterà per le famiglie e per l’intera comunità scolastica, il Comune sottolinea come la salvaguardia della sicurezza rappresenti una priorità assoluta. L’amministrazione e gli uffici comunali sono già al lavoro per individuare nel più breve tempo possibile una soluzione alternativa che consenta di garantire la continuità del servizio scolastico e limitare i disagi. La sindaca ha inoltre reso noto di aver già avviato un confronto con la dirigente scolastica, Laura D’Ambrosio, e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti per verificare ogni possibile percorso utile a fornire una risposta rapida ed efficace. L’obiettivo dichiarato resta quello di assicurare ambienti sicuri e adeguati per gli alunni, il personale docente e tutti gli operatori della scuola.