GIUNTA DEFINITIVA, AD AMELIDE FRANCIA VA ANCHE BILANCIO E TRIBUTI: ASSEGNATE TUTTE LE DELEGHE

Si completa il quadro della nuova giunta comunale. Nel corso della riunione di maggioranza convocata dal sindaco Giancarlo Di Marco e conclusasi a tarda sera, è stata definita l’attribuzione definitiva delle deleghe agli assessori. La novità più rilevante riguarda Amelide Francia, che oltre alle competenze già anticipate nei giorni scorsi da Certa Stampa, ottiene anche le deleghe al Bilancio e ai Tributi, assumendo così un ruolo centrale nell’azione amministrativa del nuovo esecutivo. Al termine dell’incontro è stata ufficializzata la composizione della giunta con le rispettive competenze.

Romeo Panetta, nominato vicesindaco, si occuperà di Sport e Politiche giovanili. Amelide Francia avrà le deleghe a Bilancio, Tributi, Politiche sociali, Pari opportunità, Istruzione, Cultura, Sanità e Turismo. Nicola Di Marco seguirà invece i settori dei Lavori pubblici, Urbanistica, Ricostruzione post sisma, Viabilità, Manutenzione e Difesa del territorio. A Lucrezia Fieni sono state assegnate le deleghe a Commercio, Attività produttive, Associazionismo e Tutela dell’ambiente.

Con la definizione delle deleghe si chiude dunque il percorso di formazione della squadra di governo guidata dal sindaco Giancarlo Di Marco, che ora potrà avviare pienamente l’attività amministrativa del nuovo mandato.