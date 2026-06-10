VIDEO-FOTO/ CICLOVIA E NUOVO ASFALTO A SAN BERARDO, DE ANGELIS: «PRIMA SI SISTEMI IL FONDO STRADALE»

Proseguono le polemiche nel quartiere San Berardo per i lavori legati alla ciclovia. Nonostante la raccolta firme promossa dai residenti per chiedere chiarimenti al Comune e, in particolare, all’assessore ai Lavori pubblici sul tracciato dell’opera, i cittadini lamentano di non aver ricevuto alcuna risposta dall’amministrazione comunale. Nella giornata di oggi sono intanto iniziati i lavori di asfaltatura affidati alla ditta Di Sabatino, la stessa impresa che ha realizzato diversi tratti della ciclovia cittadina. Un intervento che, però, sta suscitando nuove contestazioni da parte dei residenti e del Comitato di quartiere. Secondo quanto segnalato dal presidente del Comitato di quartiere San Berardo, Franco De Angelis, il vecchio manto stradale, in più punti ammalorato e sprofondato, non sarebbe stato adeguatamente rimosso e preparato prima della posa del nuovo asfalto. «Prima che i lavori vengano completati definitivamente – afferma De Angelis – chiediamo che si intervenga correttamente sul fondo stradale, eliminando le criticità esistenti e procedendo secondo le regole dell’arte. Non avrebbe senso stendere il nuovo asfalto sopra una superficie già compromessa, rischiando di ritrovarsi a breve con gli stessi problemi». Il presidente del Comitato torna inoltre a sollecitare un confronto con l’amministrazione comunale, ricordando come la petizione sottoscritta dai residenti fosse finalizzata proprio a ottenere informazioni e chiarimenti sul progetto della ciclovia e sulle modalità di esecuzione dei lavori. I cittadini attendono ora una risposta ufficiale dal Comune e chiedono verifiche sull’intervento in corso, affinché l’opera venga realizzata nel rispetto degli standard tecnici necessari a garantirne la durata e la sicurezza.