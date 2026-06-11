GARA DESERTA PER LA GESTIONE DELLA CASETTA DEL RISTORO: NESSUNA OFFERTA AL COMUNE DI TERAMO

Si è conclusa senza alcun partecipante la procedura avviata dal Comune di Teramo per l'affidamento in concessione del servizio bar presso l'immobile comunale denominato “La Casetta del Ristoro”. L'esito della gara evidenzia infatti che non è stata presentata alcuna offerta entro i termini previsti dal bando. La procedura, indetta dall'Area Lavori Pubblici del Comune, era stata avviata attraverso una gara aperta ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, con aggiudicazione prevista anche in presenza di una sola offerta valida. Tuttavia, alla scadenza fissata dall'amministrazione non è pervenuta alcuna candidatura da parte di operatori economici interessati alla gestione della struttura. L'appalto riguardava la concessione del servizio bar all'interno della Casetta del Ristoro, immobile di proprietà comunale, realizzato con criteri ecosostenibili e costato circa un milione di euro. Il criterio di aggiudicazione individuato era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le condizioni e i punteggi stabiliti nella determina dirigenziale n. 836 del 15 aprile 2026. Ed ora il Comune dovrà passare al piano B e trivare un modo per rendere il bando piu' appetibile.