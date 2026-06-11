I LETTORI CI SCRIVONO/ MEGA PALCO AL PARCO FLUVIALE, SCOPPIA LA POLEMICA: “REALIZZATO A POCHI METRI DALLE ABITAZIONI”

È comparso nella zona degli ex orti del Parco Fluviale di Teramo un imponente palco destinato ad ospitare eventi e spettacoli estivi. Una struttura che, però, ha già acceso le proteste di alcuni residenti della zona, preoccupati per il possibile impatto in termini di rumore e viabilità.

Il nuovo allestimento sorge infatti a ridosso delle abitazioni e vicino all'are ristoro che nesuno ha voluto visto che il bando è andato tristemente deserto, che si affacciano sull'area verde e c'è chi teme che concerti, manifestazioni e iniziative pubbliche possano compromettere la tranquillità del quartiere durante la stagione estiva.

«Ci ritroviamo un mega palco praticamente sotto casa», lamentano alcuni residenti, che chiedono chiarimenti all'amministrazione comunale sulla programmazione degli eventi e sulle misure previste per limitare eventuali disagi.

L'area degli ex orti, inserita nel contesto del Parco Fluviale, è stata individuata come spazio per ospitare iniziative di richiamo e momenti di aggregazione. Resta però aperto il confronto con chi vive nelle immediate vicinanze. Tra le principali preoccupazioni figurano il volume della musica, gli orari degli spettacoli, l'afflusso di pubblico e le possibili ripercussioni sulla circolazione e sulla disponibilità di parcheggi.