37 ABRUZZESI A ROMA PER L’ASSEMBLEA DI FUTURO NAZIONALE: CRESCE IL PROGETTO POLITICO DI VANNACCI

Saranno 37 i delegati provenienti dall’Abruzzo che prenderanno parte all’Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale, in programma a Roma il 13 e 14 giugno. L’appuntamento rappresenta un passaggio importante per il movimento politico promosso dal generale Roberto Vannacci, impegnato nella costruzione della propria identità e organizzazione sul territorio nazionale.

La delegazione abruzzese sarà composta da donne e uomini provenienti da diversi ambiti professionali e sociali: insegnanti, imprenditori, appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate, medici, professionisti e lavoratori di vari settori. Un gruppo che, secondo gli organizzatori, rappresenta uno spaccato significativo della società civile regionale.

La partecipazione di un numero così elevato di delegati viene interpretata come un segnale del crescente interesse che il progetto di Futuro Nazionale sta raccogliendo in Abruzzo. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una forza politica radicata nei territori, capace di intercettare le esigenze dei cittadini e offrire risposte concrete alle problematiche delle comunità locali.

Tra i protagonisti del percorso regionale figura il sindaco di Notaresco, Tony Di Gianvittorio, indicato come il primo amministratore abruzzese ad aver aderito al progetto politico del generale Vannacci. Una scelta che, secondo il movimento, avrebbe contribuito a favorire la crescita dell’iniziativa e il coinvolgimento di nuovi amministratori e cittadini.

L’assemblea romana sarà chiamata a definire le linee programmatiche e organizzative del partito, che punta a fondare la propria azione politica sui temi dell’identità nazionale, del merito e della vicinanza ai problemi concreti dei cittadini. La delegazione abruzzese parteciperà ai lavori con l’obiettivo di rafforzare la presenza del movimento nella regione e contribuire alla costruzione della nuova formazione politica.