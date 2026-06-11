SANT’OMERO E BELLANTE, ARRIVANO I NUOVI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ

Sicurezza stradale e interventi sugli edifici scolastici hanno occupato una parte rilevante dei lavori del Consiglio Provinciale riunito oggi. Tra gli argomenti affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla questione degli autovelox, tornata d'attualità dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale che disciplina in modo dettagliato i controlli elettronici della velocità. Il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti introduce regole precise per l'omologazione degli apparecchi, oltre a definire le modalità di verifica e taratura periodica. L'obiettivo è quello di garantire la correttezza delle rilevazioni e fornire un quadro normativo più chiaro per l'accertamento delle infrazioni. Durante il confronto in aula, il presidente della Provincia Camillo D'Angelo ha sottolineato come le nuove disposizioni contribuiscano a chiudere una lunga fase di incertezza, ribadendo la validità delle procedure adottate dall'ente e ricordando che il rispetto dei limiti di velocità rappresenta uno degli strumenti principali per contrastare l'incidentalità sulle strade. Sul piano della prevenzione sono stati annunciati ulteriori interventi lungo la rete viaria provinciale. Dopo la sperimentazione effettuata sulla SP3, saranno installati pannelli luminosi di monitoraggio anche sulla SP8, nel tratto di Sant'Omero, e lungo la SS80 nell'area di Bellante Stazione. I dispositivi consentiranno agli automobilisti di conoscere in tempo reale la propria velocità e segnaleranno la presenza dei sistemi di controllo. Il presidente ha inoltre respinto le critiche di chi sostiene che gli autovelox siano utilizzati principalmente per incrementare le entrate dell'ente, evidenziando che gli introiti derivanti dalle sanzioni incidono in misura molto limitata sul bilancio provinciale, con una quota inferiore all'uno per cento. La seduta è stata caratterizzata anche dall'approvazione di diverse variazioni di bilancio. Tra le misure più significative figura un programma di investimenti superiore ai 10 milioni di euro destinato all'edilizia scolastica. Le risorse saranno impiegate per lavori di adeguamento sismico, miglioramento della sicurezza antincendio e abbattimento delle barriere architettoniche. I primi interventi interesseranno gli istituti Forti, Pascal, Alessandrini e l'Istituto di Istruzione Superiore di Nereto.

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