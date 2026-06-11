LA LETTERA/ SIRIANO CORDONI: "QUESTO E' SOPRUSO DELLA TE.AM!"

Il martedì e il giovedì chiuso.

E’ sufficiente mettere un foglietto davanti alla sbarra per non lavorare.

E’ sufficiente mettere un foglietto davanti la sbarra per impedire di buttare il materiale differenziato con fatica, per assolvere al dovere di cittadino.

Poi non si lamentassero che c’è chi butta ai bordi delle strade!!!

Di fronte alle mie violente proteste, la laconica risposta è stata: l’hanno deciso in consiglio!

Dov’è scritto? Abbiamo messo il foglietto all’inizio della strada!!!

Mi verrebbe voglia di scaricare il tutto per strada.

Tornato a casa una verifica sul sito della TEAM. Nulla! Nessuna comunicazione.

Ciò che fa male è la mancanza di disponibilità a risolvere i problemi.

Operai chiusi nel casotto, probabilmente, a grattarsi la pancia e noi a pagare la tariffa (mai chiamarla tassa) per pagare il loro riposo pomeridiano.

Questa è la TEAM. Questi sono chi ci governa, se veramente l’hanno deciso in Consiglio. Ma sul foglietto nessuna indicazione di riferimento a una delibera. Chiusi nella vergogna.

Un plauso solo all’assessore Sbraccia, l’unico che ha risposto alle mie telefonate e che ha dato disponibilità a risolvere il problema.

Siriano Cordoni