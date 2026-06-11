VIDEO/ PROVINCIA DI TERAMO, VARIAZIONE DI BILANCIO DA 17 MILIONI: INVESTIMENTI SU STRADE, SCUOLE E SICUREZZA

Una manovra da circa 17 milioni di euro per dare risposte concrete a esigenze storiche del territorio e rilanciare gli investimenti su viabilità, edilizia scolastica e infrastrutture. È quanto approvato dalla Provincia di Teramo attraverso una significativa variazione di bilancio resa possibile dalla solidità finanziaria dell'Ente, grazie all'accensione di mutui, all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, all'aggiornamento delle entrate derivanti da contributi e trasferimenti di altri enti e ai maggiori introiti provenienti dalla riscossione coattiva dei canoni dovuti alla Provincia. A illustrare i contenuti della manovra è stato il consigliere delegato al Bilancio, Dino Ioannone.

Tra gli interventi più rilevanti figurano oltre 2,1 milioni di euro destinati alla sistemazione definitiva delle strade provinciali danneggiate dagli eccezionali eventi meteorologici del 2017. Le risorse interesseranno le provinciali 53, 49, 48 e 48/B, 32 e 37 nei territori comunali di Civitella del Tronto, Valle Castellana, Rocca Santa Maria e Castelli.

Altri 433 mila euro serviranno a coprire gli interventi realizzati in somma urgenza per fronteggiare l'emergenza maltempo che ha colpito il territorio nei mesi di marzo e aprile, mentre 650 mila euro di fondi propri saranno destinati allo sfalcio dell'erba e alla pulizia delle cunette lungo la rete viaria provinciale. Con l'avanzo di amministrazione saranno inoltre stanziati ulteriori 813 mila euro per rafforzare il capitolo dedicato alle manutenzioni stradali.

Previsti anche 25 mila euro per la redazione del quadro delle priorità relativo alla mitigazione del rischio idraulico del torrente Borsacchio e 20 mila euro per il nuovo progetto di Servizio Civile.

Un capitolo importante riguarda le risorse derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada, pari a oltre 1,9 milioni di euro. Trattandosi di fondi vincolati, saranno impiegati per migliorare sicurezza e percorribilità della rete viaria provinciale. In particolare, 500 mila euro saranno destinati al monitoraggio e alla pulizia di ponti e viadotti secondo le linee guida ministeriali, circa 740 mila euro alle manutenzioni stradali e 200 mila euro alla messa in sicurezza della viabilità pedonale attraverso il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale.

Tra gli investimenti più consistenti figura il mutuo da 5 milioni di euro con la Cassa Depositi e Prestiti per la sistemazione della provinciale 27/A Atri-Pineto, arteria da tempo interessata da problemi di dissesto aggravati dalle recenti piogge torrenziali.

Un ulteriore mutuo da 10 milioni di euro sarà invece destinato all'edilizia scolastica. Le risorse consentiranno di adeguare alle normative antincendio gli istituti scolastici provinciali che non beneficiano di altri finanziamenti.

La Provincia ha inoltre istituito un nuovo capitolo di bilancio da 300 mila euro per le manutenzioni straordinarie della cabinovia di Prati di Tivo. L'impianto, già fermo a lungo per le note vicende legate al precedente gestore, ha subito ulteriori danni a causa della slavina del 2 aprile scorso. Gli interventi risultano indispensabili per il ripristino e per ottenere la certificazione Ansfisa necessaria alla riattivazione.

«Con questa variazione mettiamo in campo tantissimi interventi – ha dichiarato il presidente Camillo D'Angelo –. È già partita una importante campagna di risanamento della pavimentazione stradale che interesserà quasi 100 chilometri di strade provinciali. In molti casi si tratta di infrastrutture che non vedevano interventi significativi da decenni. Nei prossimi mesi vedremo i cantieri attivi in tutti i comuni della provincia. Una manovra che riguarda strade, ponti e scuole, con interventi destinati anche all'abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento sismico degli edifici scolastici».

Il presidente ha inoltre ricordato i gravi danni provocati dalle piogge eccezionali di marzo e aprile, che hanno causato oltre 40 milioni di euro di danni e richiesto più di 600 interventi di emergenza. «Abbiamo già speso circa mezzo milione di euro per eliminare le situazioni di pericolo immediato. Esiste un piano di ricostruzione da 46 milioni di euro e ciò che chiediamo a Governo e Regione sono tempi certi per le risposte, in modo da poter essere chiari e trasparenti con i cittadini».

Durante la seduta consiliare ampio spazio è stato dedicato anche alla questione degli autovelox e ai numerosi ricorsi presentati dai cittadini. Un tema sul quale è intervenuto recentemente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un decreto firmato dal ministro Matteo Salvini che stabilisce una disciplina unica per i dispositivi autorizzati dal 2017 in poi.

Secondo il nuovo provvedimento, gli autovelox regolarmente autorizzati e conformi alle caratteristiche tecniche richieste, come quelli in uso alla Provincia di Teramo, non necessitano di ulteriori verifiche, ponendo fine alle controversie che hanno interessato numerosi enti locali in tutta Italia.

La Provincia ha portato all'attenzione del Consiglio anche un debito fuori bilancio di circa 9 mila euro relativo a 44 ricorsi accolti dal Giudice di Pace contro verbali elevati dall'autovelox installato sulla provinciale 3, la cosiddetta Pedemontana. In molti casi le sentenze hanno riguardato esclusivamente aspetti formali legati all'omologazione del dispositivo e non il merito delle infrazioni contestate.

«Il decreto ministeriale rappresenta un passaggio fondamentale per fare chiarezza e garantire certezze ai cittadini», ha sottolineato il comandante della Polizia Provinciale Pasquale Vittorini, ricordando anche l'imminente installazione del tutor a velocità media sulla statale 80 e di un nuovo dispositivo sulla provinciale 8, richiesti per aumentare la sicurezza stradale in aree interessate da gravi incidenti e dalle segnalazioni dei residenti.