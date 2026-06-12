CACCIA, VIA AL NUOVO CALENDARIO DAL 20 SETTEMBRE: PIÙ TUTELE PER L'ORSO E STOP AL PIOMBO NELLE ZONE UMIDE

La Regione Abruzzo ha approvato il nuovo calendario venatorio 2026-2027, che interesserà circa 15mila cacciatori. La stagione prenderà il via il 20 settembre e si concluderà il 31 gennaio 2027. Tra le principali novità figurano maggiori misure di tutela per l'orso bruno marsicano, il divieto di caccia a moriglione e pavoncella e nuove limitazioni all'uso delle munizioni al piombo, vietate nelle zone umide e nei 100 metri circostanti. Per proteggere l'orso, in alcune aree sarà limitata la caccia al cinghiale e slitterà al primo novembre l'apertura della stagione venatoria. Previsto inoltre l'obbligo di vaccinazione contro il cimurro per i cani impiegati nelle zone frequentate dal plantigrado. Il calendario punta anche su monitoraggi scientifici e gestione programmata delle specie. Per alcune attività di prelievo, come quelle relative a beccaccia, coturnice e starna, saranno necessari controlli, piani approvati e specifici adempimenti da parte dei cacciatori. «L'obiettivo è garantire l'attività venatoria mantenendo il giusto equilibrio con la tutela della fauna selvatica e della biodiversità», ha spiegato il vicepresidente della Regione e assessore all'Agricoltura, Emanuele Imprudente.