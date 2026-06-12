TORTORETO, CARUSI E CARTONE ADERISCONO A FUTURO NAZIONALE: NASCE IL GRUPPO CONSILIARE DI VANNACCI

Novità nel panorama politico di Tortoreto in vista dei futuri equilibri amministrativi. Nico Carusi ha ufficializzato la propria adesione a Futuro Nazionale, il movimento fondato dal generale Roberto Vannacci e attualmente impegnato nel percorso di trasformazione in partito politico. Insieme a Carusi entra nel progetto anche Franco Cartone, consigliere comunale eletto nel 2022 nella lista civica Cambia Tortoreto. I due amministratori daranno vita nelle prossime settimane al gruppo consiliare di Futuro Nazionale, assicurando così una rappresentanza diretta del movimento nell'assise cittadina. Entrambi vantano un passato nella Lega, esperienza successivamente lasciata per proseguire un percorso civico. «Con l'associazione di Vannacci avevamo già avuto contatti negli anni passati», spiega Carusi. «Quando il generale si candidò alle Europee con la Lega furono fatte scelte diverse. Negli ultimi mesi, anche grazie ai contatti con Toni Di Gianvittorio, abbiamo ripreso il dialogo e deciso di aderire condividendo idee e posizioni del generale». L'ingresso di Carusi nel movimento assume un rilievo particolare anche a livello regionale: il consigliere comunale figura infatti tra i 37 delegati abruzzesi che parteciperanno a Roma all'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Dopo la fase costituente, il nuovo soggetto politico avvierà sul territorio l'attività di tesseramento e la nascita del circolo locale, rafforzando la propria presenza anche a Tortoreto.