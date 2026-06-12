VIDEO-FOTO/ PONTE SUL SALINELLO, AL VIA I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA: SPUNTA IL VERBALE CHE CHIARISCE LE RESPONSABILITÀ

Dopo mesi di chiusura e polemiche, prende finalmente il via l'intervento di messa in sicurezza del ponte ciclopedonale sul fiume Salinello, infrastruttura strategica che collega Giulianova e Tortoreto lungo il percorso della Ciclovia Adriatica. La Provincia di Teramo ha infatti consegnato i lavori all'impresa incaricata di eseguire le opere necessarie al ripristino della passerella, interdetta al transito dallo scorso febbraio a causa di alcune criticità strutturali emerse durante i controlli tecnici. La struttura, realizzata alla fine degli anni Novanta, rappresenta uno dei collegamenti più utilizzati da ciclisti, pedoni e turisti lungo la costa teramana. La sua chiusura aveva suscitato forte preoccupazione tra cittadini, associazioni e operatori economici del territorio, privati di un'infrastruttura considerata essenziale per la mobilità sostenibile e per l'offerta turistica della riviera. Le verifiche effettuate nei mesi scorsi avevano evidenziato il cedimento di un elemento portante, rendendo inevitabile un intervento urgente per garantire la sicurezza dell'opera. L'investimento complessivo ammonta a 227.280 euro ed è finanziato integralmente dai Comuni di Giulianova e Tortoreto. Parallelamente all'avvio del cantiere resta aperta la questione relativa alle competenze sulla gestione e manutenzione della passerella. Proprio per fare chiarezza su questo aspetto, il prossimo 15 giugno è stato convocato un tavolo tecnico nella sede della Provincia di Teramo. Nel corso dell'incontro saranno illustrati il cronoprogramma dei lavori e la documentazione riguardante la proprietà dell'infrastruttura. Tra gli atti che saranno esaminati figura un verbale di consegna datato 3 ottobre 2008, recentemente recuperato negli archivi provinciali. Il documento, sottoscritto dalla Provincia e dai Comuni di Giulianova e Tortoreto, attribuirebbe ai due enti locali la gestione completa della passerella, comprese la manutenzione ordinaria e straordinaria e tutte le responsabilità connesse alla struttura. Un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo per definire in modo definitivo il quadro delle competenze amministrative e per chiarire i rapporti tra gli enti coinvolti nella gestione del ponte, in vista non solo dei lavori attualmente in corso ma anche dei futuri interventi necessari a garantire la piena efficienza dell'infrastruttura.

“Il ponte è stato riconsegnato in maniera ufficiale ai due Comuni ad ottobre 2008 con un verbale sottoscritto da tutte e tre gli enti – ha sottolineato il consigliere delegato Paolo Tribuiani – alla Provincia non spetta il controllo sul manufatto e quindi ci siamo attivati non appena ci è stato comunicato il problema a febbraio. È stato subito convocato un tavolo tecnico cui partecipano i tecnici e gli amministratori: tutti i passaggi sono stati concordati e sottoscritti all’unanimità. Ci voleva un progetto per capire quale intervento fare e abbiamo incaricato un progettista per le indagini.. Una volta rimesso il progetto lo abbiamo sottoposto ad approvazione dei Comuni. Il 28 maggio ci è stata inviata l’approvazione del progetto da parte delle amministrazioni locali, il 3 giugno il Presidente ha approvato la delibera, l’8 giugno è stata bandita la gara, il 10 giugno è stata aggiudicata. Più veloci di così sarebbe stato impossibile e bisogna ringraziare tutta la struttura tecnica provinciale per l’assoluta priorità che ha attribuito a questo intervento nella consapevolezza che ha un forte impatto sulla stagione turistica. Per tutte queste ragioni sono incomprensibili alcune polemiche e ricostruzioni che abbiamo ascoltato e letto in questi giorni”.

Presente anche il progettista, l’ingegnere Davide Nepa: “Lo scopo fondamentale di questo intervento è quello di riaprire la struttura con un rinforzo strutturale garantendo la staticità della struttura. Gli elementi in legno diagonali presentano segni di degrado legati alla natura propria del materiale, legno e immerso in acqua. Oggi garantiamo sicurezza e riapertura ma è chiaro che il manufatto necessità di un piano di controllo dell’opera prevedendo a medio termine un ripensamento con altri materiali come il corten e l’acciaio che si integrano nel contesto ambientale e garantiscono all’opera una vita lunga”.

Alla consegna dei lavori, che si è svolta lato Giulianova, erano presenti i tecnici comunali, il dirigente provinciale Francesco Ranieri e la consigliera comunale di Giulianova, Maria Luigia Orfanelli.