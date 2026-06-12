TERAMO, SCATTA L’ALLERTA INCENDI: DIVIETI E OBBLIGHI DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE

Dal 15 giugno al 15 ottobre 2026 entreranno in vigore su tutto il territorio comunale di Teramo una serie di prescrizioni e divieti finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale. Lo stabilisce l’ordinanza sindacale n. 128 firmata dal sindaco Gianguido D’Alberto. Il provvedimento si rende necessario per ridurre il rischio di incendi durante la stagione estiva, periodo particolarmente delicato a causa delle elevate temperature e della presenza di vegetazione secca. Negli anni passati, infatti, numerosi roghi hanno provocato danni al patrimonio boschivo, al paesaggio, alla fauna e alla sicurezza pubblica. Tra i principali divieti figurano l’accensione di fuochi in prossimità di terreni agricoli, aree boscate e zone a rischio, l’utilizzo di esplosivi, apparecchi a fiamma libera o strumenti che possano produrre scintille, oltre al divieto di fumare o gettare mozziconi accesi nelle aree interessate. Vietato anche il transito e la sosta di veicoli su strade non asfaltate all’interno delle aree boschive, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa. L’ordinanza impone inoltre precisi obblighi ai proprietari e conduttori di terreni, amministratori di immobili, gestori di infrastrutture e responsabili di cantieri. Entro 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento dovranno essere effettuati interventi di pulizia delle aree, con la rimozione di sterpaglie, rifiuti e materiali infiammabili, oltre alla realizzazione di fasce parafuoco lungo i terreni confinanti con le strade. Le operazioni dovranno essere ripetute durante tutta la stagione estiva qualora necessario. Particolare attenzione è richiesta anche ai proprietari di terreni adiacenti alle linee ferroviarie, che dovranno mantenere sgombre le aree fino a 20 metri dal confine ferroviario da erbe secche e materiali combustibili. Analoghi interventi di manutenzione e pulizia sono richiesti agli enti gestori di infrastrutture, strade, ferrovie, reti idriche ed elettriche. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni sarà affidata alla Polizia Locale, alle forze dell’ordine e agli enti competenti. In caso di violazioni saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di tutela del territorio. L’amministrazione comunale invita infine cittadini, turisti e visitatori a collaborare nelle attività di prevenzione e a segnalare tempestivamente eventuali incendi o situazioni di pericolo ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri Forestali o alla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Abruzzo.