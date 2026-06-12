VIDEO-FOTO/ CIVITELLA DEL TRONTO, COSÌ RINASCE L’AREA DELL’EX ISTITUTO AGRARIO: DA ZONA DEGRADATA A POLO SCOLASTICO E CULTURALE

Per decenni è stata un’area segnata dall’abbandono e dalle controversie amministrative. Oggi, invece, rappresenta uno dei principali esempi di riqualificazione urbana e scolastica del territorio. È la storia della trasformazione dell’area dell’ex Istituto Agrario Provinciale di Civitella del Tronto, un percorso lungo oltre dieci anni che ha restituito alla comunità un moderno polo scolastico dotato di servizi, spazi sportivi e nuove infrastrutture.

L’area, situata all’ingresso del centro storico, per secoli rimase libera da edificazioni a causa delle esigenze difensive della Fortezza di Civitella. Solo dopo l’Unità d’Italia i terreni furono destinati all’agricoltura, fino alla fine degli anni Cinquanta quando, grazie ai finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, sorse il complesso destinato a ospitare l’Istituto Agrario Provinciale. Con il passare degli anni la scuola perse progressivamente autonomia e, complice una complessa situazione proprietaria, il complesso entrò in una fase di declino. Il degrado degli edifici e un lungo contenzioso impedirono per molto tempo qualsiasi progetto di valorizzazione dell’area. La svolta arrivò nel 2015, durante il primo mandato del sindaco Cristina Di Pietro, quando il Comune riuscì a raggiungere un accordo con l’Istituto Superiore “Di Poppa” di Teramo, ottenendo nuovamente la piena disponibilità dei terreni. Da quel momento prese avvio un vasto programma di investimenti pubblici destinato a cambiare radicalmente il volto della zona.

Il primo intervento riguardò la realizzazione di una nuova scuola antisismica nel capoluogo. I lavori, finanziati dalla Regione Abruzzo con oltre 858 mila euro e completati nel 2017, portarono alla nascita di una struttura moderna destinata a ospitare gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il costo complessivo dell’opera superò il milione di euro grazie anche a fondi comunali e a una donazione di Confagricoltura Senior che consentì l’installazione di un impianto fotovoltaico da 15 kW. Nel 2019, dopo la dichiarazione di inagibilità degli edifici rimasti, il Genio Militare provvide alla demolizione delle vecchie strutture, liberando completamente l’area. Ciò ha consentito di avviare una seconda fase di sviluppo che ha portato alla costruzione di un nuovo edificio scolastico comprendente la scuola dell’infanzia e una palestra, inaugurati nel settembre 2022. L’intervento, finanziato con oltre 1,3 milioni di euro provenienti dalla ricostruzione post-sisma, ha dotato il capoluogo di spazi educativi e sportivi attesi da anni. Fondamentale anche il contributo delle donazioni raccolte dopo il terremoto, coordinate dalla Pilkington di San Salvo, che hanno permesso di arredare le nuove strutture e realizzare una sala polisensoriale dedicata alle persone con fragilità.

Il percorso di riqualificazione è proseguito nel 2024 con la costruzione di una nuova mensa scolastica finanziata attraverso i fondi PNRR-PNC per un importo di 110 mila euro.

L’ultimo tassello è rappresentato dalla sistemazione esterna dell’intero complesso. Grazie a un finanziamento di 600 mila euro ottenuto tramite l’Ordinanza del Commissario alla Ricostruzione 129/2022, sono stati realizzati parcheggi, opere di sicurezza stradale, nuove pavimentazioni e soprattutto un’arena da oltre 400 posti destinata a spettacoli ed eventi pubblici.

Da area marginale e degradata, l’ex Agraria è diventata così un moderno centro scolastico e aggregativo, capace di coniugare sicurezza, innovazione e servizi per l’intera comunità di Civitella del Tronto.