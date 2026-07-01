TERAMO INTITOLA UN GIARDINO A FALCONE, BORSELLINO E ALLE LORO SCORTE

Un giardino pubblico dedicato alla memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e degli uomini e delle donne delle loro scorte. È l'iniziativa promossa dal Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Teramo, in collaborazione con il Comune di Teramo, nell'ambito del Memorial Day organizzato dal SAP Abruzzo. La cerimonia di intitolazione si terrà giovedì 17 luglio 2026, alle 10.30, in via Francesco Paolo Tosti, dove sarà ufficialmente dedicata un'area verde ai due magistrati simbolo della lotta alla mafia e agli agenti che hanno sacrificato la propria vita al servizio dello Stato. L'iniziativa nasce su proposta del SAP Teramo e vuole rappresentare un momento di riflessione e di memoria, ricordando il coraggio, il senso del dovere e l'impegno di Falcone, Borsellino e delle loro scorte, diventati simboli della lotta contro la criminalità organizzata. Alla manifestazione prenderanno parte il segretario generale del SAP, Stefano Paoloni, il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, insieme a rappresentanti delle istituzioni civili e militari e alle autorità del territorio. L'evento rientra nelle celebrazioni del Memorial Day del SAP, appuntamento che ogni anno rende omaggio a tutte le vittime del dovere, del terrorismo, delle mafie e di ogni forma di criminalità, mantenendo vivo il ricordo di chi ha servito lo Stato fino all'estremo sacrificio.