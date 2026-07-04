ATRI, DALLA REGIONE 40 MILA EURO PER IL PROGETTO DI COHOUSING DI PALAZZO CICADA: LA SODDISFAZIONE DI FORZA ITALIA

Forza Italia Atri accoglie con soddisfazione lo stanziamento di un contributo straordinario di 40 mila euro, previsto dalla Regione Abruzzo per il 2026, destinato al Comune di Atri per garantire la prosecuzione dei percorsi di autonomia e cohousing già avviati all'interno di Palazzo Cicada.

Secondo il gruppo dirigente azzurro, il finanziamento consentirà di dare continuità a un progetto ritenuto strategico sul piano sociale, rafforzando le iniziative rivolte all'autonomia personale, alla vita indipendente e all'inclusione delle persone coinvolte.

Nel ringraziare la Regione, Forza Italia Atri sottolinea il ruolo svolto dall'assessore regionale Roberto Santangelo, al quale viene riconosciuta particolare attenzione verso le politiche sociali e le esigenze del territorio. Un ringraziamento viene rivolto anche al capogruppo regionale di Forza Italia Emiliano Di Matteo, alla consigliera regionale Marilena Rossi e all'intera maggioranza di centrodestra che ha sostenuto il provvedimento.

Per il partito, lo stanziamento rappresenta anche il frutto della collaborazione istituzionale tra Regione Abruzzo e Comune di Atri, un rapporto che, secondo gli esponenti locali di Forza Italia, continua a tradursi in interventi concreti a beneficio della comunità.

Nella nota non manca infine un riconoscimento all'amministrazione comunale, con un ringraziamento al sindaco Piergiorgio Ferretti, all'assessore alle Politiche sociali Alessandra Giuliani, indicata come protagonista dell'iter che ha portato all'ottenimento del finanziamento, al capogruppo consiliare Gabriele Astolfi e ai consiglieri comunali di Forza Italia, ai quali viene attribuito il costante impegno a favore dello sviluppo della città e del potenziamento dei servizi destinati ai cittadini.