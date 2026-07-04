NIDI COMUNALI A TERAMO, LA RABBIA DELLE MAMME: «LE PROMESSE DELL'ASSESSORE SMENTITE DAI FATTI»

Non si placano le polemiche sulla carenza di posti negli asili nido comunali di Teramo. Dopo le rassicurazioni arrivate dall'amministrazione comunale tramite l'assessore Miriam Tulli, secondo cui nessun bambino sarebbe rimasto escluso dal servizio ma le criticità riguarderebbero esclusivamente il prolungamento pomeridiano, continuano ad arrivare nuove testimonianze di genitori che raccontano una realtà ben diversa. Tra queste c'è quella di Anna Pilogallo, madre lavoratrice, che denuncia di essere rimasta senza un posto al nido per il proprio figlio nonostante entrambi i genitori lavorino. «La situazione purtroppo non è quella descritta dall'assessore – racconta –. Ci sono tante famiglie teramane che sono rimaste senza il servizio dell'asilo nido. Anche la mia è tra queste. Siamo una coppia sposata, lavoriamo entrambi e forse proprio per questo risultiamo troppo "ricchi", nonostante stiamo ancora pagando il mutuo della casa». La donna evidenzia come il problema finisca per ricadere soprattutto sulle madri, costrette spesso a scegliere tra occupazione e famiglia. «Ci viene detto che bisogna fare figli, ma poi, quando arrivano, mancano i servizi indispensabili per poter continuare a lavorare. Nel 2026, soprattutto a Teramo, siamo ancora costrette a scegliere tra carriera e maternità». Ad aggravare il quadro, secondo la testimonianza della madre, c'è anche la scarsità di alternative private. «In città ci sono soltanto due asili nido privati e uno di questi il prossimo anno non accetterà nuovi iscritti, mantenendo soltanto i bambini già inseriti. Questo significa che molte famiglie non avranno alcuna possibilità di trovare una soluzione». La contestazione riguarda anche i numeri del nuovo asilo comunale recentemente inaugurato. «Si aprono nuove strutture – osserva Pilogallo – ma vengono accolti appena 18 bambini, suddivisi tra piccoli, medi e grandi. Sono numeri che sembrano appartenere a un piccolo paese, non al capoluogo di provincia». La madre conclude con un'amara riflessione sul calo delle nascite e sulle difficoltà vissute dalle giovani coppie. «Sono profondamente avvilita. Capisco sempre di più chi decide di non avere figli. Per crescere un bambino serve una rete di sostegno, un'intera comunità. Oggi, invece, le famiglie si sentono lasciate sole e dalle istituzioni continuano ad arrivare poche risposte».