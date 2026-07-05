NIDI COMUNALI, TULLI DIFENDE IL SISTEMA: “PIÙ POSTI, RETTE SOSTENIBILI E APERTURA AL CONFRONTO”

Il Comune rivendica gli investimenti sugli asili nido e risponde alle critiche arrivate da alcune famiglie. A intervenire è l’assessore alla pubblica istruzione Miriam Tulli, che sottolinea il percorso di crescita del servizio negli ultimi anni e respinge le contestazioni sull’accesso, in particolare per il pomeridiano. Secondo i dati forniti dall’amministrazione, i bambini accolti nei nidi comunali sono passati da 100 nell’anno scolastico 2017-2018 a 274 nel 2025-2026, con una previsione di ulteriore aumento fino a 288 per il prossimo anno. Un incremento che, viene evidenziato, sarebbe stato accompagnato dal mantenimento di rette “progressive e sostenibili”, con esenzione totale per le famiglie con Isee fino a 8mila euro. Sotto la lente anche l’organizzazione del servizio estivo. Per il mese di luglio il Comune ha scelto di concentrare le attività in alcune strutture, superando il modello precedente che prevedeva l’apertura generalizzata dei nidi nonostante una bassa frequenza. Una decisione motivata con esigenze di sostenibilità economica e con l’obiettivo di garantire comunque la qualità educativa, anche grazie alla possibilità per le famiglie di accedere al bonus nido Inps. Sul nodo del servizio pomeridiano, oggetto delle proteste, l’amministrazione spiega di aver già avviato verifiche per ampliare l’offerta: al nido “Accademia di Pollicino” sarebbero in corso interventi per ricavare ulteriori sei posti. Confermata inoltre la scelta di legare l’accesso al pomeridiano all’Isee, indicata come misura di equità sociale. L’assessore rivendica anche gli orari dei nidi comunali, con uscita fissata alle 14.30, più ampia rispetto a molti altri Comuni, e sottolinea come il sistema tariffario locale risulti tra i più accessibili in Abruzzo, come evidenziato anche da uno studio UIL. A questo si aggiunge il contributo statale del bonus nido, che può arrivare fino a 327 euro mensili per le famiglie con Isee fino a 40mila euro. Da parte del Comune, infine, apertura al confronto con i genitori ma anche la volontà di difendere un modello che viene definito tra i più inclusivi a livello regionale.