L'OPPOSIZIONE CHIEDE UN CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO SULLA SP29B: E SCRIVE ANCHE AL PREFETTO

La perdurante chiusura della Strada Provinciale 29B approda in Consiglio comunale. I consiglieri di opposizione del Comune di Silvi hanno infatti richiesto la convocazione di un Consiglio comunale straordinario per affrontare una vicenda che, sostengono, sta provocando pesanti ripercussioni sulla popolazione, sulle attività economiche e sull'intero territorio. Contestualmente, gli stessi consiglieri hanno trasmesso una comunicazione al Prefetto di Teramo, chiedendo un intervento nell'ambito delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica. Nella nota evidenziano come il protrarsi della chiusura della provinciale stia determinando un crescente disagio sociale ed economico e un aumento delle criticità legate alla sicurezza e alla pubblica incolumità, segnalando una presenza sempre più consistente di persone e veicoli nell'area interessata e ritenendo non adeguata l'attuale attività di vigilanza. L'obiettivo del Consiglio straordinario sarà quello di individuare soluzioni concrete e rapide per consentire la riapertura della SP29B, considerata un'infrastruttura essenziale per la mobilità e la continuità dei servizi del territorio. La richiesta fa inoltre riferimento al verbale redatto il 26 giugno scorso, allegato alla comunicazione inviata alle istituzioni. L'iniziativa porta la firma dei consiglieri comunali di opposizione Vito Partipilo, Antonio Di Blasio, Claudia Cameli, Simona Monticelli, Giuseppe Gentile e Dino Cipriani, che auspicano la partecipazione del Prefetto o, comunque, la massima attenzione delle istituzioni competenti per una vicenda che continua a suscitare forte preoccupazione nella comunità locale.