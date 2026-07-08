L'ASSESSORE SBRACCIA INTERVIENE IN 24 ORE, IL GRAZIE DI UNA CITTADINA

Un intervento rapido che diventa esempio di buona amministrazione. A sottolinearlo è Franca Di Giangiacomo, che ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento all'assessore comunale Sbraccia per la tempestività con cui ha affrontato una segnalazione relativa a un tratto di asfalto danneggiato nella frazione di Valle San Giovanni.

Secondo quanto riferito dalla cittadina, la criticità riguardava un dissesto potenzialmente pericoloso per la sicurezza della circolazione. Dopo la segnalazione, l'assessore avrebbe preso personalmente in carico la situazione, attivandosi nell'arco di appena 24 ore fino alla risoluzione del problema.

Per Di Giangiacomo, il valore di un'amministrazione non si misura soltanto attraverso i grandi progetti o gli annunci, ma soprattutto nella capacità di ascoltare concretamente le esigenze dei cittadini e di dare risposte in tempi rapidi.

«Penso che la vicinanza di un'amministrazione al cittadino si manifesti più in questi gesti di vero ascolto e attenzione che nelle grandi promesse spesso irrealizzabili», afferma la cittadina, evidenziando come un intervento puntuale possa rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e comunità.