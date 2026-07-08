VIDEO/ LAVORO, CENTRI PER L'IMPIEGO PIÙ FORTI: A TERAMO PRONTA L'APERTURA DELLA SEDE ACQUISTATA PER UN MILIONE DALLA REGIONE

L'assessore regionale alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca, ha fatto il punto sul piano di potenziamento dei Centri per l'Impiego dell'Abruzzo nel corso di un incontro con la stampa. L'assessore ha illustrato lo stato di avanzamento degli interventi messi in campo dalla Regione per rafforzare la rete dei servizi per il lavoro, soffermandosi sulle attività già concluse e su quelle in fase di realizzazione.

L'aggiornamento ha riguardato anche il percorso di riorganizzazione dei Centri per l'Impiego, con particolare riferimento agli investimenti, al rafforzamento del personale e al miglioramento dei servizi destinati a cittadini e imprese, nell'ottica di rendere più efficaci le politiche attive del lavoro e favorire l'incontro Per quanto riguarda Teramo, Magnacca ha annunciato che, dopo la firma del contratto di comodato d'uso della durata di vent'anni, il nuovo Centro per l'Impiego aprirà i battenti entro una decina di giorni. La Regione Abruzzo ha acquistato i locali teramani, estesi su una superficie di circa 500 metri quadrati, per un importo di un milione di euro. Alla manifestazione di interesse ha partecipato un solo soggetto, la società proprietaria degli spazi dell'ex cinema Apollo, che è risultata quindi assegnataria dell'operazione.