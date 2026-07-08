ROSETO OPERA PRIMA FESTEGGIA 30 ANNI: DAL 15 AL 18 LUGLIO IL FESTIVAL DEI REGISTI ESORDIENTI

Trent'anni di cinema e di talenti emergenti. Torna dal 15 al 18 luglio, nella Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi, il festival Roseto Opera Prima, tra le più longeve rassegne italiane dedicate ai registi esordienti, fondata nel 1996 da Tonino Valerii. Nel corso degli anni il concorso ha contribuito a lanciare autori poi affermatisi a livello internazionale, come Ferzan Ozpetek, Alejandro González Iñárritu e Danis Tanović. L'edizione 2026, presentata in Provincia a Teramo, celebra il trentennale con il tema "Il desiderio come resistenza", filo conduttore delle tre opere in concorso: Tienimi Presente di Alberto Palmiero, Avemmaria di Fortunato Cerlino e Gioia Mia di Margherita Spampinato, in programma dal 15 al 17 luglio. Il vincitore sarà proclamato nella serata finale del 18 luglio. Il festival sarà anticipato il 10 luglio dalla presentazione del volume Cinema in Abruzzo - Storia e luoghi e il 12 luglio dalla proiezione di Napoli - New York di Gabriele Salvatores in piazza a Casal Thaulero. Tra gli ospiti attesi figurano Fortunato Cerlino, Enzo Decaro e Barbora Bobulova, protagonisti degli incontri dedicati agli esordi nel mondo dello spettacolo. In programma anche il concerto inaugurale dell'Orchestra Musici Lotariani, l'esibizione finale di Casadilego, il ritorno del Premio del pubblico e un omaggio a Tonino Valerii nel trentesimo anniversario della manifestazione.

L'ingresso a tutte le serate sarà gratuito.