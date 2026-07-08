RENDICONTO 2025, SVOLTA CAMPLI: "TRE RESPONSABILI IN DUE MESI, CHI RISPONDE DEI CONTI DEL COMUNE?"

L'opposizione di Svolta Campli torna ad attaccare l'amministrazione comunale sulla gestione del rendiconto 2025, puntando l'attenzione sull'avvicendamento dei responsabili dell'Area Economico-Finanziaria e sui tempi con cui sono stati espressi i pareri tecnici e contabili. Secondo il gruppo consiliare, gli atti pubblicati dal Comune evidenzierebbero che, dopo il deposito della proposta di rendiconto del 30 aprile, il titolare dell'Area Economico-Finanziaria si sarebbe assentato, seguito dalla responsabile facente funzioni. Il 29 giugno il sindaco avrebbe quindi nominato una nuova funzionaria vicaria con funzioni sostitutive e, appena tre giorni dopo, il 2 luglio, la stessa avrebbe firmato i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di approvazione del rendiconto.

Svolta Campli sottolinea come il documento contabile certifichi un disavanzo di oltre 3 milioni di euro, peggiorato di quasi 1,1 milioni rispetto all'anno precedente, con cassa pari a zero al 31 dicembre e un'anticipazione di tesoreria superiore a 1,2 milioni non restituita. Il gruppo richiama inoltre il parere dell'Organo di revisione, espresso con eccezioni e subordinato alla contestuale approvazione del piano di ripiano del disavanzo, che - sostiene - non risulterebbe ancora depositato.

L'opposizione precisa di non mettere in discussione la professionalità della funzionaria nominata, alla quale esprime solidarietà per il ruolo assunto, ma si interroga sulla scelta dell'amministrazione di affidare la firma dei pareri a una dipendente entrata in servizio da pochi mesi anziché a chi, negli anni precedenti, aveva seguito la gestione finanziaria dell'ente.

Per Svolta Campli la vicenda solleva interrogativi sulla gestione del settore finanziario e sui ritardi nell'approvazione del rendiconto, annunciando che la questione sarà portata all'attenzione del Consiglio comunale non appena verrà convocato.