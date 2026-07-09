CONTROLLI SU BICI ELETTRICHE E MONOPATTINI A GIULIANOVA, L'AUSPICIO È CHE ANCHE TORTORETO E ALBA ADRIATICA SEGUANO L'ESEMPIO

La Polizia Locale di Giulianova ha intensificato i controlli su biciclette elettriche e monopattini, fermando decine di mezzi sul lungomare e nelle principali vie del Lido. Gli agenti, coordinati dal comandante, il maggiore Roberto Iustini, hanno verificato la regolarità dei veicoli, elevato sanzioni e, nei casi previsti dalla normativa, disposto anche il sequestro di alcuni mezzi. Un'attività che punta ad aumentare la sicurezza stradale in un periodo di grande afflusso turistico, considerando che velocità eccessiva e mancato rispetto del Codice della strada rappresentano una delle principali cause di incidenti che coinvolgono pedoni e ciclisti. L'auspicio è che iniziative analoghe vengano adottate anche nei Comuni vicini, in particolare a Tortoreto e Alba Adriatica, dove durante l'estate è sempre più frequente vedere monopattini e biciclette elettriche sfrecciare sui lungomari, spesso senza il rispetto delle regole e mettendo a rischio pedoni, bambini e anziani. I cittadini chiedono da tempo una maggiore presenza della Polizia Locale anche su questo fronte. Se da un lato vengono intensificati i controlli e le sanzioni per divieti di sosta e altre infrazioni amministrative, dall'altro cresce la richiesta di dedicare la stessa attenzione alla sicurezza della circolazione di monopattini e biciclette elettriche, soprattutto a Tortoreto, dove il fenomeno viene segnalato quotidianamente da residenti e turisti. L'obiettivo non dovrebbe essere solo quello di fare multe, ma soprattutto di prevenire incidenti e garantire una convivenza sicura tra tutti gli utenti della strada.

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