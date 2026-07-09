LEGGE ELETTORALE ABRUZZO, CONCLUSE LE AUDIZIONI: EMENDAMENTI ENTRO IL 28 LUGLIO

Si è conclusa oggi la fase delle audizioni della Commissione speciale per l'attuazione e le modifiche allo Statuto, per le modifiche alla legge elettorale e per lo studio differenziato, presieduta dal consigliere regionale Daniele D'Amario, sulla proposta di legge di iniziativa del presidente della Regione Marco Marsilio che punta a riformare il sistema elettorale per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta. Nel corso della seduta è stato ascoltato Antonello Canzano Giansante, docente di Sociologia dei Fenomeni Politici dell'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, che ha contribuito al confronto tecnico sulle modifiche previste dal testo. Tra le principali novità contenute nella proposta figurano l'introduzione di un collegio unico regionale, la tripla preferenza di genere, l'assegnazione dei seggi con criterio proporzionale e l'ampliamento del numero dei candidati nelle liste. Nel dibattito è emersa anche la richiesta di prevedere strumenti capaci di garantire una più equa rappresentanza dei territori, con particolare attenzione alle aree interne e a quelle considerate più svantaggiate, tema che resta al centro del confronto politico. La Commissione speciale, la cui attività è stata recentemente prorogata fino al termine della legislatura su richiesta del presidente D'Amario, entrerà ora nella fase emendativa. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato al 28 luglio, mentre la prossima riunione è convocata per giovedì 30 luglio, quando saranno definiti i tempi per il deposito dei subemendamenti e il prosieguo dell'iter della riforma.

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