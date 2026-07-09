VANNACCI SBARCA IN ABRUZZO: DUE GIORNI DI EVENTI E NUOVE ADESIONI

I prossimi 14 e 15 luglio il Generale Roberto Vannacci sarà in Abruzzo per una giornata di particolare rilevanza politica e di crescita per il radicamento di Futuro Nazionale sul territorio regionale.

La visita del Generale partirà da Pescara, dove si annunciano ingressi nel partito molto importanti.

Alle ore 15:30 infatti è prevista una conferenza stampa presso l'Aula Consiliare del Comune di Pescara, in Piazza Italia n. 1, nel corso della quale sarà ufficializzato l'ingresso in Futuro Nazionale dei consiglieri comunali del Comune di Pescara Valeria Toppetti e Christian Orta, i candidati donna e uomo più votati alle ultime elezioni amministrative.

Un passaggio di grande valore politico, che conferma la crescente attrattività del progetto di Futuro Nazionale e il costante consolidamento della sua presenza nelle istituzioni e sui territori, grazie all'adesione di amministratori che condividono i valori, i principi e la visione del movimento.

La giornata proseguirà alle ore 18:30 in Piazza Sacro Cuore a Pescara, dove il Generale Roberto Vannacci terrà un pubblico comizio che si preannuncia molto partecipato, insieme ai due consiglieri comunali, al sindaco di Notaresco Toni Di Gianvittorio e all'on. Rossano Sasso, e dove tutti i futuristi abruzzesi avranno la possibilità di ascoltare idee e prospettive future del Generale.

La presenza del Generale Vannacci rappresenta un'occasione di assoluto rilievo per l'Abruzzo e per tutti coloro che credono nel progetto di Futuro Nazionale, in una fase di costante crescita del movimento a livello nazionale e territoriale.

Il giorno 15, prima di partire per le Marche, Roberto Vannacci terrà alle ore 8.30 un punto stampa a Vasto presso la grotta del Saraceno, in cui presenterà l'adesione a Futuro Nazionale di un esponente di rilievo come Sabrina Bocchino, Alessandro Carbone vice presidente del consiglio comunale di Chieti ed altri importanti ingressi.