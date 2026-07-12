SEMAFORI SPENTI DA OLTRE UN MESE, DI BERARDINO: «COSÌ SI METTE A RISCHIO LA SICUREZZA»

È il consigliere comunale Alessandro Di Berardino a denunciare il perdurare del malfunzionamento di due impianti semaforici a San Nicolò a Tordino, chiedendo un intervento immediato da parte dell'amministrazione comunale prima che possano verificarsi conseguenze ben più gravi. Il primo caso riguarda il semaforo di via Galileo Galilei, in prossimità dell'istituto scolastico, fuori servizio da oltre un mese. Secondo quanto riferito dal consigliere, nonostante le ripetute segnalazioni e le telefonate agli uffici competenti, la risposta ricevuta è sempre stata la stessa: per la riparazione si è in attesa dell'arrivo dei pezzi necessari. Una situazione che, però, non ha ancora trovato soluzione. Nel frattempo, evidenzia Di Berardino, proprio in quell'incrocio si sono già verificati due incidenti stradali. Fortunatamente gli episodi non hanno avuto gravi conseguenze, ma rappresentano un campanello d'allarme in un tratto particolarmente frequentato, anche per la presenza della scuola. La stessa criticità interessa anche il semaforo di via Cristoforo Colombo, all'incrocio e in prossimità del Thunder Pub, anch'esso spento da oltre un mese. Un impianto fondamentale per regolare il traffico in uno degli snodi più trafficati della frazione. «Non è accettabile – sottolinea Di Berardino – che due semafori rimangano fuori servizio per così tanto tempo. La sicurezza di automobilisti, pedoni e studenti deve essere una priorità. È necessario intervenire con la massima urgenza per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti ed evitare che si verifichino incidenti ben più gravi».