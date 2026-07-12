ALBA ADRIATICA FESTEGGIA I 70 ANNI DI AUTONOMIA CON EVENTI, CONCERTO E SPETTACOLO DI DRONI

Alba Adriatica celebra martedì il 70° anniversario della sua autonomia amministrativa con una giornata ricca di appuntamenti dedicati alla storia e all'identità della città.
Le celebrazioni prenderanno il via alle 9 in piazza IV Novembre con la cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità. Durante la mattinata sarà reso omaggio ai cittadini nati nel 1956, anno della nascita del Comune, con la consegna di un ricordo commemorativo. In programma anche una mostra di fotografie d'epoca e momenti musicali.
Nel pomeriggio, alle 18, la rotonda Nilo ospiterà lo spettacolo di mongolfiere "Affreschi Volanti - Buon compleanno in volo!", mentre alle 21.30, in piazza IV Novembre, si terrà il concerto "Quando il Rock mette il Frac" dell'Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese. La giornata si concluderà con uno spettacolo di droni luminosi che illumineranno il cielo con suggestive coreografie.
Per l'occasione Poste Italiane allestirà uno sportello filatelico temporaneo, attivo dalle 9 alle 13 in piazza IV Novembre, con uno speciale annullo dedicato al 70° anniversario e una cartolina commemorativa realizzata per l'evento.