PD SILVI, PARTIPILO RIORGANIZZA IL CIRCOLO E PUNTA ALLE COMUNALI DEL 2028

Il nuovo segretario del Partito Democratico di Silvi, Vito Partipilo, avvia la riorganizzazione del circolo cittadino con l'obiettivo di costruire un'alternativa al centrodestra in vista delle elezioni comunali del 2028. Pur senza sciogliere la riserva su una sua possibile candidatura a sindaco, il suo nome è già indicato da molti come possibile guida del centrosinistra. Nel corso della prima assemblea degli iscritti sono state definite le linee del rilancio del partito e l'avvio del confronto con forze civiche e realtà del territorio per dar vita a una coalizione ampia e competitiva. Nel nuovo assetto organizzativo, Chiara Di Bernardino è stata eletta presidente del circolo, mentre Antonio Di Blasio, segretario uscente, assumerà il ruolo di vice segretario. Partipilo ha ribadito l'intenzione di portare avanti un'opposizione «seria, responsabile e propositiva», confermando l'impegno sui temi che hanno caratterizzato la sua attività politica, dalla riapertura della Sp29/B alla tutela del territorio, fino alle questioni legate alla sanità e alla salvaguardia del verde pubblico.