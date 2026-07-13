TERAMO, ANTONETTI ATTACCA LA MAGGIORANZA: «AMMINISTRAZIONE MORIBONDA, SI TORNI SUBITO AL VOTO»

Il governo politico e amministrativo di Teramo è moribondo ed è ormai tenuto in vita esclusivamente per

interessi personali ed economici dei vari protagonisti. È necessario staccare urgentemente la spina e tornare

subito al voto. Lo spettacolo indecente e indecoroso fornito dalla peggiore amministrazione comunale della

storia, questa volta con l'annullamento degli ultimi 3 consigli comunali per mancanza del numero legale,

testimonia l'incapacità amministrativa e l'irresponsabilità della maggioranza. A fronte di tutti i fondi per la

ricostruzione (oltre 100 milioni di euro) e di un bilancio comunale che solo nel 2026 ha raggiunto circa 250

milioni di euro, in otto anni questa amministrazione non è riuscita a realizzare una minima attività di sviluppo

e di crescita economica, industriale e culturale della città in totale assenza di qualsiasi visione strategica

abbandonadola a se stessa con tutti i temi più importanti totalmente irrisolti e incompiuti (sede del

municipio, Braga, Teatro Romano, mercato coperto, via Longo, biodigestore, PUMS, Campo comunale,

impiantistica sportiva, Polo scolastico, parcheggi, gestione lungofiume, Delfico, gestione asili nido,

ristrutturazione e messa in sicurezza delle scuole, ex Palazzo sanità, Peba, situazione frana Colleparco ecc..).

Il sindaco e i partiti di maggioranza sono impegnati sempre e solo a litigare per piccole e squallide beghe di

partito, assessorati e poltrone. Veramente indecente! La realtà è che a Teramo non esistono più né un

sindaco, né i partiti di maggioranza: il PD nell'ultimo rimpasto è stato brutalmente retrocesso …in serie D con

la perdita del vicesindaco e dell'assessore al bilancio; il movimento 5 stelle e AVS non sono mai pervenuti;

I.V. è praticamente sull'Aventino. La verità è che a Teramo le sorti della città non sono più in mano ai partiti

o a gruppi civici ma esclusivamente in mano a 2 persone, D'Angelo e Cavallari, una sorta di "ras" che ormai

da anni dettano l'agenda e il da farsi. Ma cosa ancor più grave è che per fare tutto ciò e per aver distrutto la

città, ormai morta, il sindaco e la giunta (i famigerati “Sfora .. e basta!”) non amministrano soldi propri ma

soldi dei cittadini, non ci rimettono di tasca loro neanche un euro e addirittura sono pagati dai cittadini stessi.

Il nostro sindaco per non amministrare la città e ridurla nello stato pietoso in cui si trova in questi anni ha già

incassato quasi 500 mila euro netti, pari a quasi 900 mila euro lordi, e gli assessori più longevi almeno 300

mila euro netti, circa quindi 600 mila euro lordi!. È, quindi, ovvia conseguenza l’apatia, la rassegnazione, la

rabbia e il definitivo allontanamento dei cittadini dai politica teramana che li delude e tradisce

quotidianamente. Purtroppo nonostante la gravità della situazione nessuna autorità interviene e tutto tace.

Tra rimpasti, finti azzeramenti di Giunta e riunioni di maggioranza volte a cercare un modo per ….finire la

legislatura Teramo muore. La situazione non è più sostenibile. E' necessario tornare immediatamente al voto.

A tal proposito, il sindaco deve dire pubblicamente se è riuscito a trovare da qualche parte un partito che nel

2027 lo candidi per un posto in Parlamento. Certo tale evenienza se da un lato costituirebbe un premio

assolutamente immeritato dall'altro alto sarebbe per i teramani una vera e propria liberazione per una città

che finalmente tornerebbe nel 2027 a votare. D'altronde l'ex assessore De Sanctis al momento della sua

“cacciata” da assessore nel giugno 2024 fotografò la situazione in maniera drammatica, netta è chiara

dichiarando, tra l’altro: ”di nuovo la citta’ e’ usata per la carriera personale di qualcuno” e addirittura “la

nostra citta’ ha piu’ padrini e piu’ padroni di quanti ne abbia avuto nella storia”. Ovviamente, come sempre

accade a Teramo, tutto ciò non ha avuto alcun seguito.

Carlo Antonetti