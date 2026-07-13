118, CAVALLARI (ABRUZZO INSIEME): «MENO MEDICI SULLE AMBULANZE, LA SICUREZZA DEI CITTADINI VIENE PRIMA DI TUTTO»

La proposta di riorganizzazione del servizio di emergenza 118 elaborata dall'Agenzia Sanitaria Regionale finisce nel mirino di Giovanni Cavallari, consigliere comunale di Abruzzo Insieme, che esprime forte preoccupazione per il nuovo modello organizzativo previsto dalla Regione.

Secondo Cavallari, il piano comporterebbe una profonda revisione del sistema di soccorso: in numerose postazioni il medico non sarebbe più presente a bordo delle ambulanze, sostituito da equipaggi con personale infermieristico, mentre i medici verrebbero concentrati sulle automediche. Una scelta che la stessa Regione motiva con la cronica carenza di professionisti dell'emergenza-urgenza, dovuta ai pensionamenti, alla difficoltà di reperire nuovi medici e alla scarsa attrattività del settore.

«Invece di affrontare il problema con un serio piano di assunzioni e di valorizzazione del personale – afferma Cavallari – si modifica il modello organizzativo chiedendo ai cittadini di accontentarsi di un servizio diverso».

Per il consigliere, le maggiori criticità riguardano le aree interne, i piccoli comuni e le zone montane, dove il 118 rappresenta spesso l'unico presidio sanitario in grado di garantire un intervento tempestivo.

«La provincia di Teramo è il caso più emblematico di questa riorganizzazione. Diverse postazioni perderebbero il medico a bordo delle ambulanze. È davvero questa l'idea di sanità della Giunta Marsilio? Affidare il soccorso medico avanzato di un'intera provincia, con oltre 304 mila residenti e una popolazione che durante l'estate cresce sensibilmente per la presenza di migliaia di turisti, a sole due automediche, una a Teramo e una a Giulianova?».

Abruzzo Insieme evidenzia inoltre come i documenti regionali prevedano un periodo di sperimentazione di un anno prima di valutare l'efficacia del nuovo assetto organizzativo.

«Parliamo di un servizio essenziale che interviene nei momenti più drammatici della vita delle persone. È legittimo chiedersi se sia opportuno sperimentare una riforma così profonda proprio nel settore dell'emergenza-urgenza, dove rapidità ed efficacia possono fare la differenza».

Secondo Cavallari, il piano rappresenta il tentativo di adattare il sistema alla carenza di personale invece di risolvere il problema alla radice. «Se mancano i medici, la risposta non può essere ridurne la presenza sulle ambulanze. Occorre investire nella sanità pubblica, assumere nuovi professionisti, valorizzare chi già opera nel sistema dell'emergenza e garantire a tutti i cittadini gli stessi livelli di assistenza, indipendentemente dal territorio in cui vivono».

Per questo Abruzzo Insieme chiede alla Giunta regionale di sospendere l'iter di approvazione della riorganizzazione e di aprire un confronto con sindaci, operatori del 118, organizzazioni sindacali, professionisti sanitari e rappresentanti dei cittadini.

«Il 118 non è una voce di bilancio sulla quale fare economia – conclude Cavallari –. È il servizio che arriva quando una persona ha un infarto, quando un bambino è in pericolo o quando una famiglia vive il momento più difficile della propria vita. Su questo non possono esserci slogan: la sicurezza degli abruzzesi viene prima di tutto».