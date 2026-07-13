VIDEO-FOTO/ PARCHEGGI IN CENTRO PER RESIDENTI E LAVORATORI, VIA LIBERA IN COMMISSIONE ALLA BOZZA D'INTESA

Primo via libera in commissione consiliare alla bozza di protocollo d'intesa tra il Comune di Teramo e la Costruttori Teramani per incentivare l'utilizzo del parcheggio San Francesco e fronteggiare la cronica carenza di posti auto in centro storico, aggravata dai numerosi cantieri della ricostruzione e del Pnrr. Alla seduta, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti della Costruttori Teramani, è stato esaminato il testo dell'accordo, che sarà ulteriormente affinato nel corso di una nuova commissione convocata per venerdì prossimo, prima dell'approvazione definitiva attraverso un atto di Giunta. Nel corso della riunione la consigliera Valentina Papa, ha chiesto di riconvocare rapidamente l'organismo consiliare per definire gli ultimi aspetti dell'intesa e renderla operativa già entro il mese di agosto, così da consentire ai cittadini di usufruire delle agevolazioni prima dell'avvio dei principali cantieri previsti in centro. L'accordo nasce anche dall'esigenza di recuperare posti auto durante il periodo di maggiore pressione dovuto ai lavori pubblici e privati che interesseranno il centro storico almeno fino al 2028. L'obiettivo è valorizzare il parcheggio San Francesco, ritenuto oggi sottoutilizzato nonostante i recenti interventi di riqualificazione, tra cui la passerella ciclopedonale verso il parco fluviale, il potenziamento della videosorveglianza e la presenza del servizio di biciclette elettriche. La proposta prevede la concessione di 600 abbonamenti agevolati destinati ai residenti, ai dimoranti, ai lavoratori dipendenti e autonomi, ai commercianti e ai professionisti con sede nel centro storico e nelle aree limitrofe, tra cui Borgata Vezzola, Orto Agrario e largo Madonna delle Grazie. Ogni abbonamento garantirà un posto auto coperto, videosorvegliato e disponibile 24 ore su 24.

Sul piano economico, il costo dell'abbonamento annuale sarà di 350 euro oltre Iva: l'utente verserà 150 euro, mentre i restanti 200 euro saranno coperti dal Comune attraverso un contributo riconosciuto direttamente alla Costruttori Teramani. L'intesa avrà una durata di due anni, con possibilità di proroga per un ulteriore anno, e gli abbonamenti potranno essere sottoscritti tra il 20 agosto e il 15 ottobre di ciascun anno di validità. La bozza disciplina anche gli impegni reciproci. La società concessionaria si occuperà della gestione delle domande, della promozione dell'iniziativa e continuerà a garantire il servizio di gestione delle e-bike comunali. Il Comune, invece, oltre a finanziare parte degli abbonamenti, si impegna a realizzare un attraversamento pedonale rialzato per migliorare il collegamento tra il parcheggio San Francesco e via della Fonte, in vista dell'apertura del cantiere dell'ex Manicomio destinato all'Università di Teramo. È inoltre prevista una misura compensativa a favore del concessionario qualora le adesioni risultassero inferiori a cento nuovi abbonamenti. L'iter, dunque, proseguirà venerdì prossimo con una nuova riunione della commissione, chiamata a esaminare le modifiche richieste prima del passaggio conclusivo in Giunta che consentirà di rendere operativo il protocollo entro l'estate. Si è appreso anche che il cantiere dell'ex psichiatrico che ora impedisce il transito ad auto e pedone sarà riaperto entro il 10 settembre dopo aver consentito alla ditta Vittorini che ha vinto l'appalto di svuotare la struttura.