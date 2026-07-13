VIDEO/ STRADE PROVINCIALI, AL VIA CANTIERI PER 12,5 MILIONI: D'ANGELO, «INTERVENTO SENZA PRECEDENTI SU OLTRE 200 CHILOMETRI»

Partono i nuovi cantieri sulle strade provinciali del Teramano. Il presidente della Provincia, Camillo D'Angelo, ha annunciato l'avvio di un vasto piano di manutenzione straordinaria che interesserà la rete viaria dell'intero territorio, con investimenti per oltre 12,5 milioni di euro, ai quali si aggiungono circa 10 milioni relativi ad appalti già affidati nelle scorse settimane. «Da questa mattina iniziano interventi massicci su tutte le strade provinciali, attraverso tutti e quattro i nuclei operativi e coinvolgendo praticamente tutti i comuni della provincia – ha dichiarato D'Angelo –. Stiamo mettendo in campo un investimento di 12 milioni e mezzo di euro, oltre a una decina di milioni già affidati nei giorni scorsi». L'obiettivo è riqualificare una parte consistente della rete viaria provinciale, che si estende complessivamente per circa 1.500 chilometri. Secondo il presidente, gli interventi interesseranno oltre 200 chilometri di strade, pari a circa il 30% della rete già oggetto di lavori o che sarà interessata dagli appalti in corso. Il piano prevede il rifacimento delle pavimentazioni, la sostituzione e l'installazione di nuove barriere di sicurezza (guard rail), il rifacimento della segnaletica orizzontale e la sostituzione di quella verticale ormai deteriorata. «Si tratta di un intervento che probabilmente non veniva realizzato da almeno trent'anni – ha sottolineato D'Angelo –. Non ci limiteremo all'asfalto, ma interverremo anche sui guard rail e sulla segnaletica, che in molti tratti risulta ormai ammalorata». I lavori sono già partiti e proseguiranno nelle prossime settimane, con cantieri che si estenderanno fino alla fine dell'anno e, in alcuni casi, anche nei primi mesi del 2027. «I cittadini potranno toccare con mano il cambiamento – ha concluso il presidente della Provincia –. È un intervento senza precedenti per il nostro territorio: tra gli appalti già affidati e quelli avviati oggi saranno oltre 200 i chilometri di strade provinciali completamente riqualificati».