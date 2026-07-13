L'ON. D'ALFONSO: «CHIEDERO' INDAGINE MINISTERIALE, INTERVENTO DEL PREFETTO E COMMISSARIAMENTO DEL COMUNE DI CAMPLI»

C’è un piccolo Comune, poco più di 6mila anime, arroccato nel teramano, Campli, che rischia di

veder surclassata la sua fama per la Sagra della Porchetta da una sempre più evidente fragilità

finanziario-contabile che merita le dovute attenzioni istituzionali del Prefetto e degli Organi della

giustizia contabile per divenire esempio di operosità redentiva e capacità commissariale, evitando

un crollo di cassa ordinaria e straordinaria le cui uniche vittime sarebbero i cittadini residenti e

contribuenti

Campli è già oggi l’esempio del boomerang prodotto dal roboante PNRR che, promettendo mance

a pioggia, ha dimenticato di sottolineare la necessità di rendicontazione temporale dei contributi

assegnati, pena la loro restituzione immediata e contante, un obbligo che si applica in maniera

paritaria ai grandi centri metropolitani, alle città capoluogo così come al più piccolo dei paesi che

pure ha avuto accesso a quel tesoretto, nel caso di Campli pur potendo contare sull’esperienza

amministrativa di un assessore delegato paragonabile a un calibro da 90, come l’ex assessore

regionale Pietro Quaresimale

Dallo scorso febbraio il Comune di Campli è inottemperante agli obblighi del PNRR, delega

specificatamente contemplata nelle responsabilità assegnate a Quaresimale: la Sezione regionale di

controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti con una nota ufficiale ha sottolineato formalmente sei

criticità su progetti PNRR e PNC, sei progettualità finanziate con i relativi fondi di programma per

i quali l’amministrazione comunale non ha inserito sulla piattaforma ReGiS le date delle gare, o di

inizio e fine cantiere, o di aggiornamento stato lavori o le stesse date inserite non corrispondono a

situazioni effettive realmente riscontrabili. Ma tale segnalazione è solo la punta di un iceberg quasi

drammatico al quale fanno seguito le richieste di notizia circa il disavanzo di amministrazione, le

nebulosità circa il rispetto di un piano di ripiano iniziato nel 2020, il mancato rispetto dei tempi di

pagamento previsti per la pubblica amministrazione, l’esistenza in vita di quote di perdita in società

partecipate e la mancata trasmissione della relativa ricognizione di tali quote

Il Comune di Campli ha risposto alle obiezioni sollevate entro la scadenza ultima del 10 marzo

scorso arrampicandosi su specchi scivolosi: è stata imputata a ‘disallineamenti informativi’ la

mancata registrazione dello stato di attuazione dei progetti PNRR sulla piattaforma ReGiS,

assicurando la loro conclusione entro la scadenza del 31 marzo scorso, peraltro parliamo di 5

progetti di digitalizzazione delle esperienze della pubblica amministrazione, e di un solo progetto

concreto, la realizzazione dell’asilo nido in frazione PagannoniNella stessa relazione sono stati forniti i dovuti giustificativi rispetto alle altre criticità sottolineate

dalla Corte dei Conti. Ma i nodi sono tornati al pettine con la relazione dell’Organo di revisione

allegata al rendiconto di gestione del 2025 del 3 luglio scorso che nella terzultima pagina, nel

paragrafo PNRR e PNC ha attestato formalmente che ‘L’Organo di revisione non ha potuto

riscontrare l’allineamento il caricamento dei dati nella banca data ReGiS’. Dunque a quattro mesi di

distanza dalla reprimenda della Corte dei Conti e dagli impegni assunti dal responsabile del Servizio

Finanziario, l’assessore delegato del Comune di Campli Quaresimale né tantomeno gli uffici hanno

vigilato per ottemperare a quegli obblighi, lasciando sorgere il legittimo dubbio che i problemi siano

diversi rispetto a un semplice ‘disallineamento’ o a una mancanza di tempo e di energie professionali

Di seguito lo stesso Organo di revisione ha sottolineato il mancato miglioramento della capacità di

riscossione dei crediti esigibili da parte della macchina amministrativa, l’irregolare e mancato

versamento dell’Iva prodotta dallo Split Payment per 512.896,85 euro, invitando l’Ente al rispetto

del piano di rientro del disavanzo 2019-2020 e alla ‘contestuale presentazione del piano di rientro

del nuovo disavanzo’ di oltre 1milione di euro.

Concretamente da oggi il Comune di Campli vive una messa in mora virtuale che merita di divenire

legittimo oggetto di indagine e di verifica, superando la fase dello scambio epistolare di

rassicurazioni e di pacche sulle spalle a distanza. L’amministrazione comunale di Campli ha una

criticità contabile che va investigata e fermata. Solleverò il problema a Roma nelle sedi dei Ministeri

competenti anche per chiedere una ricognizione straordinaria dei progetti PNRR che parta dalle

piccole municipalità e approdi nelle quattro città capoluogo affinchè quella terra promessa di mance

e regalìe non si trasformi in un inferno contabile che i contribuenti saranno poi chiamati a ripianare

On. Luciano D’Alfonso