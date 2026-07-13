L'ON. D'ALFONSO: «CHIEDERO' INDAGINE MINISTERIALE, INTERVENTO DEL PREFETTO E COMMISSARIAMENTO DEL COMUNE DI CAMPLI»

C’è un piccolo Comune, poco più di 6mila anime, arroccato nel teramano, Campli, che rischia di
veder surclassata la sua fama per la Sagra della Porchetta da una sempre più evidente fragilità
finanziario-contabile che merita le dovute attenzioni istituzionali del Prefetto e degli Organi della
giustizia contabile per divenire esempio di operosità redentiva e capacità commissariale, evitando
un crollo di cassa ordinaria e straordinaria le cui uniche vittime sarebbero i cittadini residenti e
contribuenti
Campli è già oggi l’esempio del boomerang prodotto dal roboante PNRR che, promettendo mance
a pioggia, ha dimenticato di sottolineare la necessità di rendicontazione temporale dei contributi
assegnati, pena la loro restituzione immediata e contante, un obbligo che si applica in maniera
paritaria ai grandi centri metropolitani, alle città capoluogo così come al più piccolo dei paesi che
pure ha avuto accesso a quel tesoretto, nel caso di Campli pur potendo contare sull’esperienza
amministrativa di un assessore delegato paragonabile a un calibro da 90, come l’ex assessore
regionale Pietro Quaresimale
Dallo scorso febbraio il Comune di Campli è inottemperante agli obblighi del PNRR, delega
specificatamente contemplata nelle responsabilità assegnate a Quaresimale: la Sezione regionale di
controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti con una nota ufficiale ha sottolineato formalmente sei
criticità su progetti PNRR e PNC, sei progettualità finanziate con i relativi fondi di programma per
i quali l’amministrazione comunale non ha inserito sulla piattaforma ReGiS le date delle gare, o di
inizio e fine cantiere, o di aggiornamento stato lavori o le stesse date inserite non corrispondono a
situazioni effettive realmente riscontrabili. Ma tale segnalazione è solo la punta di un iceberg quasi
drammatico al quale fanno seguito le richieste di notizia circa il disavanzo di amministrazione, le
nebulosità circa il rispetto di un piano di ripiano iniziato nel 2020, il mancato rispetto dei tempi di
pagamento previsti per la pubblica amministrazione, l’esistenza in vita di quote di perdita in società
partecipate e la mancata trasmissione della relativa ricognizione di tali quote
Il Comune di Campli ha risposto alle obiezioni sollevate entro la scadenza ultima del 10 marzo
scorso arrampicandosi su specchi scivolosi: è stata imputata a ‘disallineamenti informativi’ la
mancata registrazione dello stato di attuazione dei progetti PNRR sulla piattaforma ReGiS,
assicurando la loro conclusione entro la scadenza del 31 marzo scorso, peraltro parliamo di 5
progetti di digitalizzazione delle esperienze della pubblica amministrazione, e di un solo progetto
concreto, la realizzazione dell’asilo nido in frazione PagannoniNella stessa relazione sono stati forniti i dovuti giustificativi rispetto alle altre criticità sottolineate
dalla Corte dei Conti. Ma i nodi sono tornati al pettine con la relazione dell’Organo di revisione
allegata al rendiconto di gestione del 2025 del 3 luglio scorso che nella terzultima pagina, nel
paragrafo PNRR e PNC ha attestato formalmente che ‘L’Organo di revisione non ha potuto
riscontrare l’allineamento il caricamento dei dati nella banca data ReGiS’. Dunque a quattro mesi di
distanza dalla reprimenda della Corte dei Conti e dagli impegni assunti dal responsabile del Servizio
Finanziario, l’assessore delegato del Comune di Campli Quaresimale né tantomeno gli uffici hanno
vigilato per ottemperare a quegli obblighi, lasciando sorgere il legittimo dubbio che i problemi siano
diversi rispetto a un semplice ‘disallineamento’ o a una mancanza di tempo e di energie professionali
Di seguito lo stesso Organo di revisione ha sottolineato il mancato miglioramento della capacità di
riscossione dei crediti esigibili da parte della macchina amministrativa, l’irregolare e mancato
versamento dell’Iva prodotta dallo Split Payment per 512.896,85 euro, invitando l’Ente al rispetto
del piano di rientro del disavanzo 2019-2020 e alla ‘contestuale presentazione del piano di rientro
del nuovo disavanzo’ di oltre 1milione di euro.
Concretamente da oggi il Comune di Campli vive una messa in mora virtuale che merita di divenire
legittimo oggetto di indagine e di verifica, superando la fase dello scambio epistolare di
rassicurazioni e di pacche sulle spalle a distanza. L’amministrazione comunale di Campli ha una
criticità contabile che va investigata e fermata. Solleverò il problema a Roma nelle sedi dei Ministeri
competenti anche per chiedere una ricognizione straordinaria dei progetti PNRR che parta dalle
piccole municipalità e approdi nelle quattro città capoluogo affinchè quella terra promessa di mance
e regalìe non si trasformi in un inferno contabile che i contribuenti saranno poi chiamati a ripianare
On. Luciano D’Alfonso