STRADE PROVINCIALI, D'ANNUNTIIS: "I FONDI PER GLI INTERVENTI ARRIVANO DALLA REGIONE"

L'assessore regionale alle Infrastrutture, Umberto D'Annuntiis, interviene sul piano di manutenzione annunciato dalla Provincia di Teramo, rivendicando il ruolo della Regione nel finanziamento degli interventi sulla rete viaria provinciale.

Secondo D'Annuntiis, gran parte delle risorse che consentiranno l'avvio dei lavori deriva dai fondi FSC 2021-2027 messi a disposizione dalla Giunta regionale per le quattro Province abruzzesi. "Abbiamo preso atto delle difficoltà degli enti provinciali a intervenire sulla viabilità di propria competenza e abbiamo stanziato complessivamente 60 milioni di euro", afferma l'assessore.

Alla Provincia di Teramo sono stati assegnati 16.346.336 euro, una somma analoga a quella destinata all'Aquila (16,4 milioni), mentre Chieti ha ricevuto 17,27 milioni e Pescara quasi 9,95 milioni. La ripartizione, sottolinea D'Annuntiis, è stata effettuata in base alla consistenza chilometrica della rete stradale di ciascun territorio.

L'obiettivo del finanziamento è consentire alle Province di realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, considerate strategiche per la mobilità, le attività economiche e il contrasto allo spopolamento delle aree interne.

L'assessore regionale, pur accogliendo con favore l'avvio dei cantieri, critica il presidente della Provincia per non aver evidenziato l'origine delle risorse durante la presentazione del piano degli interventi. "Spiace constatare che, ancora una volta, il presidente della Provincia dimentichi di ricordare il contributo della Regione", dichiara D'Annuntiis, esprimendo infine soddisfazione perché, grazie ai finanziamenti regionali, "oltre 100 chilometri di strade provinciali potranno essere messi in sicurezza".