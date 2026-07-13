ANTONETTI REPLICA ALLA MAGGIORANZA: «COMUNICATO SCONNESSO, SI DIMETTANO E LIBERINO TERAMO»

La risposta alla mia nota contenuta in uno scomposto e, sinceramente, incomprensibile comunicato stampa (che come al solito non si sa da chi proviene concretamente in quanto riporta solo le sigle di Pd, Bella Teramo, Italia Viva, Cinque stelle, Teramo Futura, insieme possiamo, alleanza verdi, sinistra in comune per te …) anche se da un lato ha il merito di aver fatto fare almeno una volta nell’intera consiliatura una nota congiunta a questa maggioranza, in realtà preoccupa ancor più della scelleratezza e dell’incapacità di amministrare e di governare la Città da parte di questi signori. In effetti, la totale assenza di argomenti si manifesta in essa in maniera così palese da non meritare alcun commento se non un più grave senso di preoccupazione per il futuro della nostra città atteso il livello dei suoi amministratori. Praticamente il nulla cosmico. D’altronde è noto che quando non si hanno risposte serie e concrete da fornire a precise sollecitazioni la cosa più facile da fare è procedere ad attacchi e offese personali che, oltre che risibili, risultano palesemente astruse e, comunque, infondate. Auspico che, per il bene di Teramo, questi signori diano un segnale di dignità e dimettendosi tornino presto a casa e svolgere i loro lavori (sinceramente per molti di loro non so quali siano..) liberando finalmente la Città.