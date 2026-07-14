VIDEO/ D'ALBERTO: "IL TERAMANO PENALIZZATO, CON LA RIORGANIZZAZIONE SI PERDE ANCHE LA POSTAZIONE MEDICALIZZATA DI SANT'OMERO"

lI sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, critica la bozza regionale di rimodulazione delle postazioni del 118, sostenendo che penalizzi ulteriormente la provincia di Teramo. Nel corso del Comitato ristretto dei sindaci ha evidenziato che la trasformazione della postazione medicalizzata di Sant'Omero in un'ambulanza con infermiere a bordo rappresenta un ulteriore ridimensionamento di un territorio già svantaggiato. Secondo D'Alberto, la riorganizzazione risponde esclusivamente alla carenza di medici dell'emergenza territoriale e non tiene conto delle caratteristiche del territorio teramano, esteso e con vaste aree montane. Il sindaco ricorda che la programmazione regionale del 2023 prevedeva sei postazioni medicalizzate h24 nella provincia, mentre oggi il numero è inferiore e, a differenza di altre realtà come L'Aquila, non viene potenziato. Per il primo cittadino, la presenza del medico a bordo è fondamentale per garantire interventi tempestivi nei casi più gravi e l'attuale riorganizzazione conferma uno squilibrio che continua a favorire l'asse L'Aquila-Chieti-Pescara, lasciando ancora una volta il Teramano in secondo piano.