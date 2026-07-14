NIDI, TANTE PROMESSE MA POCHI POSTI: DAL COMUNE ANCORA "FAREMO", "VALUTEREMO", “APRIREMO”



Un incontro per ascoltare le famiglie, un tavolo tecnico annunciato e una lunga serie di impegni tutti proiettati al futuro. È questo il bilancio della riunione che si è svolta questa mattina tra l'amministrazione comunale di Teramo e una delegazione di mamme del nido Accademia di Pollicino, (nessuna convocazione per quelli di Pinocchio che ci dice l'assessore verranno convocati) alle prese con il problema della carenza di posti per il servizio pomeridiano.

Al tavolo erano presenti l'assessore alla Pubblica Istruzione Miriam Tullii, i dirigenti comunali e i rappresentanti della cooperativa che gestisce il servizio. Sul tavolo, però, non sono arrivate soluzioni immediate, ma soprattutto promesse: recupereremo posti, apriremo un tavolo con i genitori, lavoreremo per aumentare la disponibilità.

Una risposta che rischia di lasciare insoddisfatte le famiglie, che da mesi chiedono certezze e non nuovi percorsi amministrativi. Per ora l'unico dato concreto riguarda una stima di appena sei posti, forse dieci, pomeridiani in più, numero che lo stesso Comune definisce ancora provvisorio e sul quale continua a lavorare.

L'amministrazione rivendica il primato regionale per il numero complessivo di posti nei nidi comunali, ma il nodo resta quello del servizio pomeridiano, dove la domanda supera l'offerta e molte famiglie lavoratrici continuano a non trovare risposte. Il richiamo alla qualità educativa e agli standard organizzativi viene riproposto come spiegazione dell'impossibilità di ampliare rapidamente il servizio, ma per i genitori il problema resta irrisolto.

L'impressione è quella di un confronto utile sul piano del dialogo ma povero di decisioni operative. Ancora una volta il lessico della politica si affida ai verbi al futuro: faremo, recupereremo, valuteremo, apriremo, miglioreremo. Nel frattempo, però, le famiglie devono organizzare il presente, non attendere promesse per il domani. Finché gli annunci non si trasformeranno in posti realmente disponibili, il rischio è che il problema resti esattamente quello denunciato dalle mamme: un servizio essenziale che continua a non soddisfare le esigenze di chi lavora. Della modifica del regolamento se ne parlerà, il prossimo anno.