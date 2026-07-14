VIDEO-FOTO/ ALBA ADRIATICA, SOPRALLUOGO DI MARSILIO SULLA COSTA: «L'EROSIONE È STATA FERMATA»

A margine delle celebrazioni per il 70° anniversario della nascita del Comune di Alba Adriatica, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e l'assessore regionale alle Infrastrutture Umberto D'Annuntiis hanno effettuato un sopralluogo sul litorale della città per verificare lo stato degli interventi di difesa della costa. La delegazione ha raggiunto lo stabilimento balneare Barbanera, nella zona nord della spiaggia d'argento, uno dei tratti che nel 2019 era stato maggiormente colpito dall'erosione marina. Oggi il paesaggio si presenta profondamente cambiato grazie alle opere di protezione realizzate dalla Regione, con particolare riferimento al sistema di scogliere che ha consentito di arrestare l'avanzata del mare e favorire il recupero dell'arenile. Il sopralluogo è servito anche per fare il punto sull'avanzamento del più ampio piano di difesa della costa che interessa il tratto compreso tra Martinsicuro e la foce del Salinello. Il cantiere sta proseguendo anche durante la stagione estiva e gli interventi continueranno fino al 4 agosto, quando è previsto uno stop di circa venti giorni per limitare i disagi nel periodo di maggiore afflusso turistico. L'opera rientra nel programma di contrasto all'erosione costiera finanziato dalla Regione Abruzzo con un importante investimento destinato alla salvaguardia del litorale teramano, con l'obiettivo di proteggere le spiagge, le attività turistiche e le infrastrutture costiere da uno dei fenomeni che negli ultimi anni aveva provocato i danni più significativi lungo la costa adriatica.