VIDEO INTEGRALE - FOTO/ VANNACCI A PESCARA TRA APPLAUSI E CONTESTAZIONI: TENSIONE IN PIAZZA SACRO CUORE

Clima acceso a Pescara per la visita del generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, arrivato in città per ufficializzare l'adesione al movimento dei consiglieri comunali Valeria Toppetti e Cristian Orta, entrambi transitati nelle scorse settimane al gruppo misto dopo aver lasciato rispettivamente Forza Italia e Fratelli d'Italia. La presentazione si è svolta nella sala consiliare del Comune, mentre all'esterno era in corso una manifestazione promossa da Anpi, Cgil, associazioni e comitati. Per tutta la giornata è stato predisposto un imponente servizio d'ordine e Vannacci ha raggiunto Palazzo di Città attraverso un ingresso secondario. Successivamente il leader di Futuro Nazionale ha tenuto un comizio in piazza Sacro Cuore davanti a numerosi sostenitori, accolto da cori di "Generale, generale". Alcune centinaia di manifestanti hanno però raggiunto la piazza dando vita a una vivace contestazione con slogan e cori antifascisti. A separare i due schieramenti è intervenuto un cordone di polizia in tenuta antisommossa, che ha evitato il contatto diretto e possibili scontri. Dal palco Vannacci ha risposto alle proteste affermando che le contestazioni rafforzano il consenso verso il suo movimento e ha rilanciato la crescita di Futuro Nazionale, definendolo la principale novità politica degli ultimi anni. Nel suo intervento ha inoltre paragonato simbolicamente la giornata del 14 luglio all'inizio di una "rivoluzione" politica a Pescara. Nel corso dell'incontro con la stampa il generale accompagnato dal Sindaco di Notaresco Toni Di Gianvittorio ha affrontato anche altri temi di attualità, criticando l'ipotesi di una legge elettorale con capolista bloccati, ritenuta una limitazione della scelta degli elettori, e commentando il caso dell'aggressione a un migrante da parte di un militante del suo movimento, ribadendo di non giustificare la violenza e di attendere gli esiti delle indagini prima di qualsiasi valutazione. Ha infine sottolineato che, all'interno del partito, incarichi e responsabilità si conquistano esclusivamente attraverso l'attività svolta sul territorio.