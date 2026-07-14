COMUNE DI TERAMO, CONTINUA IL CLIMA INCANDESCENTE ALL'UFFICIO TECNICO

Non si allenta il clima di tensione all'interno dell'ufficio tecnico del Comune di Teramo. A distanza di circa un mese dal duro confronto avvenuto nell'ufficio dell'assessore ai Lavori pubblici Marco Di Marcantonio, legato ai ritardi nell'avvio del cantiere dell'ex municipio di Piazza Orsini, un nuovo episodio avrebbe animato i corridoi del settore oggi. Questa volta al centro della riunione sarebbero finiti i lavori del Braga e quelli del mercato ortofrutticolo. Secondo quanto riferito da diverse fonti, l'assessore avrebbe convocato le imprese impegnate nei due interventi per chiedere spiegazioni sul mancato avanzamento dei cantieri. L'incontro sarebbe però rapidamente degenerato, con toni particolarmente accesi e urla rivolte ai rappresentanti delle aziende presenti. Al momento non è noto quale sia stato l'esito del confronto né se siano stati assunti impegni concreti per sbloccare la situazione. Non si tratterebbe del primo episodio. Il precedente confronto, relativo ai lavori dell'ex municipio di Piazza Orsini, si era concluso in un clima altrettanto teso, con reciproche contestazioni e, secondo quanto emerso, anche con riferimenti all'ipotesi di ricorrere alla Procura da parte di tecnici apicali del comune. L'episodio odierno avrebbe suscitato ulteriore preoccupazione all'interno di Palazzo di Città. Tra dipendenti comunali e ambienti della politica cittadina, infatti, non mancherebbero le perplessità per i metodi adottati nella gestione dei rapporti con le imprese incaricate di realizzare alcune delle opere pubbliche più importanti attualmente in corso o in fase di avvio. Resta ora da capire se il confronto porterà a un'accelerazione dei cantieri oppure se le tensioni interne finiranno per alimentare ulteriormente le difficoltà che già interessano diversi interventi strategici per la città.