ASFALTI, AL VIA I LAVORI NOTTURNI TRA CARTECCHIO E VIA BIONDI

Prenderà il via domani sera la seconda fase del piano di rifacimento degli asfalti predisposto dal Comune di Teramo. Dopo gli interventi eseguiti nelle scorse settimane in via Po, le opere interesseranno ora uno dei principali assi viari cittadini.

I lavori riguarderanno il tratto compreso tra la rotatoria di Cartecchio e quella di via Biondi, la stessa via Biondi e il segmento di viale Crispi che dalla rotatoria di Cartecchio conduce all'ex sede della Facoltà di Medicina Veterinaria.

Per limitare i disagi alla circolazione, il cantiere sarà operativo esclusivamente nelle ore notturne. Non è prevista la chiusura delle strade: il traffico sarà regolato con l'ausilio di movieri, così da garantire il transito dei veicoli durante l'esecuzione delle opere.

L'intervento, seguito direttamente dall'assessore ai Lavori pubblici Domenico Sbraccia, dovrebbe essere completato nell'arco di tre giorni, salvo eventuali imprevisti legati alle condizioni meteo.