VIDEO/ PALAZZO DELFICO, NUOVO TAVOLO IN PROVINCIA: «LAVORI AL VIA TRA OTTOBRE E DICEMBRE»

Nuovo incontro operativo questa mattina in Provincia per fare il punto sul futuro di Palazzo Delfico e coordinare le attività necessarie in vista dell'avvio del cantiere. Al tavolo hanno preso parte i soggetti coinvolti con l'obiettivo di condividere le azioni da portare avanti e farsi trovare pronti nel momento in cui Invitalia darà il via libera all'inizio dei lavori. La riunione è servita a verificare lo stato delle procedure e a pianificare gli adempimenti di competenza dei diversi enti, così da evitare ritardi una volta completato l'iter da parte della centrale di committenza. Secondo il presidente della Provincia, l'avvio dei lavori potrebbe avvenire entro la fine del 2026. L'ipotesi indicata è quella di una partenza del cantiere nel periodo compreso tra ottobre e dicembre, qualora vengano rispettati i tempi delle procedure ancora in corso. L'obiettivo condiviso resta quello di arrivare all'apertura del cantiere nel più breve tempo possibile, dando finalmente il via all'atteso intervento di recupero dello storico edificio, chiuso ormai da tempo e al centro dell'attenzione della comunità teramana.